Sümeyye Aydoğan Yeniköy’de Yakalandı! Aşk İddialarına Tek Cümlelik Yanıt

Genç neslin başarılı ve dikkat çeken oyuncularından Sümeyye Aydoğan, Yeniköy’de bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıyınca aşk iddiaları da beraberinde geldi. Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Aydoğan, hem özel hayatına hem de kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Sadece Yakın Arkadaşım"

Yeniköy’de baş başa sohbet ederken görüntülenen ikiliden Sümeyye Aydoğan, yanındaki kişinin sevgilisi olup olmadığı sorusuna net bir dille yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Hayır canım, o benim çok yakın arkadaşım" diyerek aralarında bir aşk olmadığını ve kalbinin şu an boş olduğunu ifade etti.

"İş Durumuna Göre Tatil Sıkıştırabilirim"

Yaz sezonu yaklaşırken tatil planları sorulan Aydoğan, önceliğinin iş olduğunu vurguladı. Kariyerine odaklandığı bir dönemde olduğunu belirten ünlü isim, planlarının projelere bağlı olduğunu söyledi:

"Planlarımızı işlerimize göre yapıyoruz. İş durumuna göre belki araya ufak bir yurt dışı tatili sıkıştırabilirim. Görüştüğüm yeni projeler de var, her şey onlara bağlı."

Eleştirilere Karşı Net Tavır: "Kulağıma Küpe Yapıyorum"

Sosyal medyada sık sık gündem olan ve hem övgü hem de eleştiri alan Sümeyye Aydoğan, bu durumla nasıl başa çıktığını da anlattı. Eleştirileri süzgeçten geçirdiğini belirten oyuncu, "Bazılarını kulağıma küpe yapmaya çalışıyorum, bazılarını ise elimden geldiğince dikkate almıyorum. Yorumları bazen okuyorum, bazen de hiç bakmıyorum" diyerek yapıcı eleştirilere açık olduğunun mesajını verdi.

Sümeyye Aydoğan, hem yeni projeleriyle hem de duru güzelliğiyle 2026 sezonunda da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.