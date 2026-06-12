Şükrü Özyıldız'dan Radikal Karar! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Şükrü Özyıldız imajını yeniledi. Yakışıklı oyuncunun radikal tarz değişikliği sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Şükrü Özyıldız'dan Radikal Karar! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 10:45

Türk televizyon ve sinemasının en beğenilen jönlerinden biri olan Şükrü Özyıldız radikal bir karar alarak dış görünüşünde büyük bir değişikliğe gitti. Yakışıklı oyuncunun yeni tarzı hayranlarını şaşırtırken magazin dünyasının da en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin değişimi büyük ilgi gördü.

Kuruluş Orhan Sonrası Radikal Değişim

Son dönemde yer aldığı dönem projesindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı aktör çekimlerin tamamlanmasının ardından soluğu berber koltuğunda aldı. Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız değişti. Yeni imajıyla dikkat çeken Özyıldız'ın radikal tarz değişikliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Takipçilerinden Yorum Ve Beğeni Yağmuru

Yeni görünümünü yansıtan ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü ismin gönderileri kısa sürede etkileşim rekoru kırdı. Tarzıyla her zaman dikkat çeken yakışıklı oyuncunun yeni görünümüne takipçilerinden yorum yağdı. Hayranlarının bir kısmı Özyıldız'ın bu yeni halini çok dinamik bulurken bir kısmı da eski imajına olan özlemini dile getiren esprili mesajlar paylaştı.

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