Şükrü Özyıldız'dan Net Çizgi: "Yanlışı Gördüğüm Noktada O İnsana İkinci Şansı Vermem!"

Şükrü Özyıldız, Aret Vartanyan'ın programında hata ile yanlışı ayırdığını belirterek, "Yanlışı gördüğüm noktada o insana ikinci şansı vermem" dedi.

Şükrü Özyıldız'dan Net Çizgi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 16:47

Şükrü Özyıldız, Aret Vartanyan'ın YouTube'da yayınlanan Kişisel Dönüşüm Mutfağı programının ikinci bölümüne konuk oldu. Samimi sohbetlerin ve derinlemesine analizlerin yapıldığı programda, ünlü oyuncunun geçmiş yıllardaki bir röportajına atıfta bulunularak "ikinci şans" kavramı masaya yatırıldı. Özyıldız'ın hata ile yanlış arasına koyduğu net çizgiler ve aldatma konusundaki net duruşu kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

"Hata Kazadır Yanlış İse Kasıttır ve Hesap Kitap İşidir"

Program sunucusu Aret Vartanyan'n 2012 yılında verdiği bir röportajda sarf ettiği "Bana yapılan yanlışları hiç affetmedim ikinci şansa inanmam" sözlerini hatırlatması üzerine Şükrü Özyıldız düşüncelerini şu net sözlerle dile getirdi:

"Ben hatayla yanlışın aynı şey olmadığını düşünüyorum. Herkes hata yapar ama yanlışta gizli bir ajanda, başka bir niyet başka bir hesap kitap işi vardır. Ben yanlışı gördüğüm noktada o insana ikinci şansı vermem."

Hata ve yanlış kavramlarını birbirinden kesin bir şekilde ayıran yakışıklı oyuncu hatanın bir kaza olduğunu yanlışın ise arkasında bilinçli bir süreç barındırdığını vurguladı: "Orada bir bilinç var bir niyet var bir istek var, bir hesap kitap var. Hani o düşünülmüş, tartılmış. Bir süreçten geçilmiş kaç defa dönebileceğin virajlardan sen dönmeden devam etmişsin."

Aldatma Sorusuna Tek Cümlelik Net Yanıt

Aret Vartanyan’ın sohbetin devamında yönelttiği "Bir taraf diğerini aldattığında bu hata mıdır yanlış mıdır?" sorusuna ise Şükrü Özyıldız tek cümlelik çok net bir yanıt verdi:

"Yanlıştır tabii ki."

Hayattaki ve ilişkilerdeki duruşunu bu keskin prensipler üzerine kurduğunu belirten Özyıldız'ın bu samimi ve kararlı açıklamaları sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve destek yorumu alarak gündem oldu.

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