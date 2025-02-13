Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde

“Zamanın Kapıları” Dizisinin 2. Sezon Çekimleri Devam Ediyor: Kadroya Şükrü Özyıldız Katıldı!

Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2025 14:21

Tod Studios için Medyapım tarafından çekilen ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan “Zamanın Kapıları” dizisinin ikinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayşe Övür’ün aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin senaryosu, bu sezon da Ozan ve Sinan Yurdakul ikilisinin kaleminden çıkıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’in paylaştığı dizinin yeni sezonuna katılan en dikkat çekici isimlerden biri ise Şükrü Özyıldız oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide Mert karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Enes Külahçı, Elif Aksu, Mehmet Bilge Aslan, Kaan Turgut, Çiçek Acar, Mehmet Kurtuluş ve usta oyuncu Meral Çetinkaya gibi isimler de yer alıyor.

İkinci sezonuyla merakla beklenen “Zamanın Kapıları”, ilk sezonunda bıraktığı sürükleyici hikaye ve güçlü karakterleriyle izleyicileri bir kez daha ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

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