Arda Güler ve Duru Nayman Tatilde Yakalandı

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler yoğun sezonun ardından tatil için Bodrum’u tercih etti. Genç yıldız sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Güvercinlik’te görüntülendi. Çiftin plajdaki keyifli anları kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Sezon Yorgunluğunu Bodrum’da Attı

Avrupa’da geçirdiği yoğun sezon sonrası Türkiye’ye gelen Arda Güler soluğu Bodrum’da aldı. Güvercinlik’te bulunan bir plajda görüntülenen milli futbolcu gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yanında sevgilisi Duru Nayman’ın da olduğu görülen genç yıldızın oldukça keyifli olduğu dikkat çekti. İkilinin doğal halleri çevrede bulunan tatilcilerin de ilgisini çekti.

Denizde Eğlenceli Anlar

Çiftin denizde top oynadığı anlar objektiflere yansıdı. Arda Güler ile Duru Nayman zaman zaman şakalaşırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Özellikle Nayman’ın sevgilisinden gelen topu kafa vuruşuyla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Plajdaki enerjik halleriyle konuşulan çift uzun süre denizde vakit geçirdi. Tatil boyunca rahat tavırlar sergileyen ikili magazin kameralarının da odağı oldu.

Ailesi de Yanındaydı

Tatilde Arda Güler’e ailesinin de eşlik ettiği görüldü. Milli futbolcu ailesiyle birlikte çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ilgisini topladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Futbolseverler genç oyuncunun hem kariyerindeki yükselişini hem özel hayatındaki mutluluğunu yorumlara taşıdı.

Gözler Yeni Sezonda

Real Madrid’de forma giyen genç yıldızın yeni sezonda nasıl bir performans göstereceği futbol dünyasında büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Sahadaki başarısıyla adından söz ettiren Arda Güler özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Arda Güler ile Duru Nayman cephesinden gelen tatil kareleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Çiftin samimi görüntüleri hayranlarından yoğun ilgi gördü. Bodrum’da başlayan tatil sezonu, genç futbolcunun yoğun geçen yılın ardından moral depoladığı bir kaçamak olarak yorumlandı.