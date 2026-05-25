Sıla Türkoğlu Sezonu Memleketinde Açtı

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Doğa" karakteriyle kariyerinde muazzam bir çıkış yakalayan ve ekranların en sevilen kadın oyuncularından biri haline gelen Sıla Türkoğlu yoğun geçen dizi sezonunun yorgunluğunu atmak için soluğu memleketinde aldı. Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu şehir hayatının karmaşasını geride bırakıp doğayla baş başa kalmayı tercih etti.

İzmir'de Toprakla Buluştu Ağaca Tırmandı

Aslen İzmirli olan Sıla Türkoğlu yaz sezonunu ailesinin yanında doğup büyüdüğü topraklarda açtı. Aylardır süren set temposunun stresini atmak için kendisini tamamen bahçe işlerine adayan ünlü oyuncu pazar alışverişine çıkıp bol bol çiçek aldı.

Aldığı çiçekleri eline kazma küreği alıp bahçesine tek tek diken Türkoğlu hızını alamayıp meyve toplamak için ağaca da tırmandı. Bahçesindeki ağaçlardan topladığı yenidünyalar ve limonlarla poz veren oyuncunun bu doğal samimi ve sıfır makyajlı halleri sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri güzel oyuncunun bu mütevazı hallerine övgüler yağdırdı.

Ata Ayyıldız ile Evlilik Yolunda İlk Adım

Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatında da oldukça mutlu bir dönemden geçen Sıla Türkoğlu uzun süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Birlikte sık sık ülke ülke gezen ve keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan çiftten geçtiğimiz aylarda harika bir haber gelmişti.

Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız'dan aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medya hesabından ilan etmiş ve binlerce tebrik mesajı almıştı. Evlilik hazırlıkları öncesinde memleketinde iyice enerji depolayan ünlü oyuncu bu samimi ve ayakları yere basan tavrıyla hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı. Ekranların pırıltılı dünyasından çıkıp bahçesinde toprakla uğraşan Sıla Türkoğlu doğallığın ona ne kadar yakıştığını hepimize tekrar kanıtlamış oldu.