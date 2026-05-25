Ozan Doğulu'nun İlk Göz Ağrısı Arya 18 Yaşında!

Türk müziğinin en üretken ve başarılı aranjörlerinden, hit şarkıların arkasındaki isim Ozan Doğulu, bu kez hareketli müzik projeleriyle değil, aile hayatıyla magazin gündeminde. Ece Yosmaoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen üç kızından en büyüğü olan Arya Doğulu, 18 yaşına basarak hayatında yepyeni bir döneme adım attı.

Arya Doğulu Artık Reşit: Sosyal Medyada Doğum Günü Paylaşımı

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu’nun büyük kızı Arya, 18’inci yaş gününü kutlayarak yetişkinliğe adım attı. Doğulu, kızının bu büyük dönüm noktasını Instagram hesabından yaptığı oldukça duygusal bir paylaşımla kutladı.

Daha önceki yıllarda genellikle kızının çocukluk fotoğraflarını ve eski anılarını paylaşmayı tercih eden ünlü sanatçı, bu kez Arya'nın 18 yaşındaki güncel halini ve doğum günü karelerini takipçileriyle paylaştı. Arya Doğulu’nun günden güne büyüdüğü, güzelleştiği ve geçirdiği o büyük değişim, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgiyle karşılandı.

Baba-Kızın Benzerliğine Beğeni Yağdı

Ozan Doğulu'nun ilk göz ağrısı olan kızı Arya için hazırladığı bu yaş günü gönderisi, hem müzik dünyasından yakın dostları hem de hayranları tarafından anında beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçiler, baba-kızın birbirine olan inanılmaz benzerliğine dikkat çekerken, Arya’ya yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

Ozan Doğulu’nun o yoğun, tempolu müzikal kimliğinin arkasında aslında kızlarının büyüme yolculuğuna heyecanla eşlik eden ne kadar gururlu bir baba olduğunu görmek, takipçilerinin de içini ısıttı.