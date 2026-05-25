Eda Ece Annelikle Değişen Hayatını Anlattı

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteriyle hepimizin kalbini kazanan ve dev bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece anne olduktan sonraki hayatına dair çok samimi açıklamalar yaptı. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu bu kez kamera karşısına çok özel minik bir konukla birlikte geçti.

Kızıyla Kamera Karşısında

Eda Ece Harper's Bazaar Türkiye dergisinin "Aile Meseleleri" temalı özel sayısı için objektif karşısındaydı. Ünlü oyuncuya bu çekimde bugüne kadar gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği kızı Mina İpek eşlik etti. Kızıyla ilk kez profesyonel bir moda çekiminde yer alan Ece'nin minik Mina İpek ile olan inanılmaz benzerliği ve aralarındaki o tatlı uyum dergiyi görenlerin içini ısıttı.

"Çocuktan Sonra Ev Gerçekten 'Ev' Oldu"

Harika pozların yanı sıra dergiye içten bir röportaj da veren Eda Ece annelikle birlikte hayatının nasıl değiştiğini ve yeni ev yaşantısını anlattı. Aile kavramının kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan oyuncu "Çocuktan sonra ev gerçekten 'ev' oldu. Buğra ile tam anlamıyla aile olduk" diyerek içindeki mutluluğu paylaştı.

"Pijamamı Giydiğim An Benden Mutlusu Yok"

Spot ışıklarının altındaki pırıltılı hayatının aksine, günlük yaşamında tamamen sadelikten yana olduğunu belirten Ece evde nasıl dinlendiğini ve iç dünyasını şu sözlerle özetledi:

"Benim mutluluğum çok gösterişli değildir. Eve dönüp makyajımı çıkarıp pijamamı giydiğim an benden mutlusu yok. Kendimi dinlendirmek için mutlaka bir şey izlemem gerek. Bir hikâyeye odaklandığım zaman kendi zihnimden çıkabiliyorum."

Eda Ece'nin ekranlardaki o ışıltılı ve enerjik dünyasının arkasında aslında ne kadar rafine huzurlu ve kendi halinde bir aile yaşantısı olduğunu görmek onu bir kez daha bizden biri yaptı.