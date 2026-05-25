Emre Altuğ ve Oğullarının Keyifli Yarışı

Hem müzik hem de oyunculuk kariyerini uzun yıllardır başarıyla götüren Emre Altuğ önümüzdeki Kurban Bayramı'nda yaşayacağı yoğun sahne maratonu öncesinde oğullarıyla mini bir tatile çıktı. Her fırsatta çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü sanatçı bu kez Çeşme'nin serin sularında keyifli anlar yaşadı.

Çeşme Sahillerinde Motosurf Heyecanı

Emre Altuğ Çağla Şıkel'le evliliğinden olan oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte Çeşme Şifne'deki Team Racing Motosurf'te objektiflere takıldı. Deniz üzerinde denge ve hız gerektiren eğlenceli bir su sporu olan motosurf yaparken keyifleri oldukça yerinde olan aile saatlerce sudan çıkmadı.

Babalarıyla deniz ortasında tatlı bir yarışa tutuşan Kuzey ve Uzay dalgaların üzerinde yaptıkları şovlarla bu sporda ne kadar yetenekli olduklarını da herkese gösterdi.

"Onların Mutluluğu Her Şeye Değer"

Oğullarının deniz üzerindeki heyecanına ortak olan ve onlarla yakından ilgilenen Emre Altuğ ailece geçirdikleri bu güzel vakitle ilgili duygularını gizleyemedi. Altuğ "Onların mutluluğu her şeye değer" diyerek çocuklarına olan düşkünlüğünü bir kez daha dile getirdi.

Yaklaşan bayram dönemi için planlarından da bahseden ünlü sanatçı kendisini oldukça yoğun bir sahne programının beklediğini söyledi. Çeşme'deki bu kısa molanın kendisine çok iyi geldiğini belirten Altuğ "İki günlük tatil sonrası Antalya'ya gideceğim" diyerek bayramdaki konser maratonu için yola çıkacağını ifade etti.

Görünen o ki Emre Altuğ ne kadar yoğun olursa olsun çocuklarına vakit ayırmayı asla ihmal etmeyen o örnek babalardan biri olmaya devam ediyor.