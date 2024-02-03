Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın romantik anları

İsviçre'nin kayak cenneti olarak bilinen bölgelerinden birinde gerçekleştirdikleri tatil ile dikkat çeken oyuncu Şükrü Özyıldız ve influencer sevgilisi Sibil Çetinkaya, romantik anlarıyla gündemde. Çift, arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri keyifli tatilin ardından havalimanında objektiflere takıldı.

Yapılan kayak tatilinden mutlu dönen Özyıldız ve Çetinkaya'nın, havalimanında birbirlerine olan sevgi dolu yakınlığı gözlerden kaçmadı. Öpüşme anları, sosyal medyada hızla paylaşılarak hayranlarıyla buluştu. İkili, sevgi dolu kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.



