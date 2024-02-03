Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın romantik anları

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın kayak tatili öpücük dolu geçti.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın romantik anları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-02-2024 10:00

İsviçre'nin kayak cenneti olarak bilinen bölgelerinden birinde gerçekleştirdikleri tatil ile dikkat çeken oyuncu Şükrü Özyıldız ve influencer sevgilisi Sibil Çetinkaya, romantik anlarıyla gündemde. Çift, arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri keyifli tatilin ardından havalimanında objektiflere takıldı.

Yapılan kayak tatilinden mutlu dönen Özyıldız ve Çetinkaya'nın, havalimanında birbirlerine olan sevgi dolu yakınlığı gözlerden kaçmadı. Öpüşme anları, sosyal medyada hızla paylaşılarak hayranlarıyla buluştu. İkili, sevgi dolu kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

 

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