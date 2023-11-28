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Şükrü Özyıldız sevgilisini uçurdu! Sri Lanka semalarında aşk başkadır

Ağustos ayında birbirleriyle flört etmeye başlayan Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız'ın aşkı, geniş bir kitleye duyuldu. Çift, romantik tatillerinden birini Sri Lanka'daki Hint Okyanusu'nda gerçekleştirdi. Tatilde Şükrü Özyıldız, aşkını coşkuyla yaşadı.

Şükrü Özyıldız sevgilisini uçurdu! Sri Lanka semalarında aşk başkadır
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2023 10:19

Önceki ilişkilerinde Rabia Yaman, Huri Murphy ve Büşra Cebe ile aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız, şimdi de kalbini sosyetik sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırdı.

Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın aşkı, geçen Ağustos ayında flört etmeye başlamalarıyla başladı. Herkesin beğeniyle takip ettiği çift, romantik bir tatil için Hint Okyanusu'ndaki Sri Lanka'ya gitti. Cenneti andıran adada doğayla baş başa geçirdikleri 5 günlük tatillerinden kareler paylaştılar.

Önceki gün, çift helikopterle kısa bir tur attı. Bu sefer helikopteri kullanan isim ise Şükrü Özyıldız oldu. Aşkını adeta gökyüzüne taşıyan Özyıldız, helikopterle romantik bir turun keyfini çıkardı.

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