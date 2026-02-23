Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Gizemli Paylaşım: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?

Su Burcu Yazgı Coşkun sevgili mi yaptı? Ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz kalp emojisiyle paylaştığı gizemli erkek fotoğrafı ve aşk iddialarının tüm detayları haberimizde...

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Gizemli Paylaşım: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2026 14:13

Kariyerindeki hızlı yükselişi ve duru güzelliğiyle genç kuşağın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında "deprem" etkisi yarattı. Genç oyuncunun "gizemli" karesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Beyaz Kalp ve Gizemli Kol

Güzel oyuncu, Instagram hikayesinde yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği romantik bir kareyi paylaştı. Fotoğrafın üzerine eklediği beyaz kalp emojisi ise takipçileri tarafından "İlan-ı aşk" olarak yorumlandı. Coşkun'un bu hamlesi, uzun süredir sessiz olan özel hayatı hakkında şu iddiaları güçlendirdi:

  • Gizlilik Kararı: Oyuncunun, sevgilisinin yüzünü göstermemesi, ilişkisini bir süre daha gözlerden uzak yaşamak istediği şeklinde yorumlandı.

  • Sosyal Medya Hareketlendi: Paylaşımın ardından "Su Burcu’nun kalbini kim çaldı?" sorusu X (Twitter) ve Instagram'da trendlere girdi.

