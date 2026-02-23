Su Burcu Yazgı Coşkun’dan Gizemli Paylaşım: Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?

Kariyerindeki hızlı yükselişi ve duru güzelliğiyle genç kuşağın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin dünyasında "deprem" etkisi yarattı. Genç oyuncunun "gizemli" karesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Beyaz Kalp ve Gizemli Kol

Güzel oyuncu, Instagram hikayesinde yüzünü göstermediği bir erkeğin koluna girdiği romantik bir kareyi paylaştı. Fotoğrafın üzerine eklediği beyaz kalp emojisi ise takipçileri tarafından "İlan-ı aşk" olarak yorumlandı. Coşkun'un bu hamlesi, uzun süredir sessiz olan özel hayatı hakkında şu iddiaları güçlendirdi: