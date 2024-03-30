Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile başrolde

ATV'nin merakla beklenen dizisi Şehrazad'ın kadrosuna genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun dahil oldu. 18 yaşındaki genç oyuncu, dizide 33 yaşındaki Burak Deniz'in partneri olarak karşımıza çıkacak.

Proje hakkında konuşan Su Burcu Yazgı Coşkun, Burak Deniz ile birlikte senaryoyu paylaşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Oyunculuğunu çok beğendiği Burak Deniz ile birlikte senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini ve projenin heyecanını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi. Su Burcu Yazgı Coşkun, "Hayırlısı olsun" temennisinde bulundu.

Şehrazad dizisi, genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra tecrübeli oyuncu Burak Deniz'in de yer aldığı güçlü bir kadroyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin yayın tarihi ve detayları ise merakla beklenmeye devam ediyor.