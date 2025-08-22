Su Akkuyu’dan “Bozuk Para”ya Dev Klip!

Söz ve müziği Su Akkuyu ile Mert Ali İçelli’ye ait olan parçanın düzenlemesi yine Mert Ali İçelli tarafından yapılırken, mix mastering çalışması Misthering’e emanet edildi.

CSA Production etiketiyle çıkan klibin yönetmenliğini Enes Bilal Taşcı üstlendi.

Göktürk’te özel olarak hazırlanan araba mezarlığı platosunda gerçekleşen çekimler, sinematik görselliği ve çarpıcı atmosferiyle dikkat çekti.

Yaklaşık 200 kişilik dev bir ekiple günlerce süren klip çekiminde her detay titizlikle planlandı. Sahne dekorları, kostümler ve özel efektler klibe adeta film tadında bir hava kattı.

Su Akkuyu, hem güzelliği hem de enerjik sahne performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Kendi müzik yapım şirketi CSA Production’dan çıkan bu dev proje, sanatçının müzik dünyasındaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

“Bozuk Para” klibi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yoğun ilgi görerek kısa sürede trendler arasına girmeye aday oldu.