Steam Türkiye'den Neden Çekiliyor

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Steam, Türkiye pazarındaki operasyonlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Peki, bu değişiklik ne anlama geliyor? Steam neden Türkiye'den çekiliyor? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Steam Türkiye Operasyonlarındaki Değişiklik

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Steam Türkiye'den tam anlamıyla çekilmemiştir. Ancak aldığı yeni kararla beraber, platformda TL cinsinden satış yapma uygulamasını sonlandırma kararı almıştır. Bu kararın ardından 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerinden oyun satın almak isteyen Türk kullanıcılar, dolar cinsinden ödeme yapacaklar.

Steam'den Resmi Açıklama

Steam'den yapılan açıklamada, Arjantin ve Türkiye'deki Steam mağazalarının Amerikan Doları (USD) kullanmaya başlayacağı belirtildi. Bu değişiklikle birlikte Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlandırmaların geleceği de ifade edildi.

Bu kararın ana sebebi olarak Arjantin ve Türkiye'deki kur dalgalanmaları ve oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları belirlemekte ve sürekli güncel tutmakta yaşadığı zorluklar gösterildi.

Neden Bu Karar Şimdi Alındı?

Son yıllarda Türkiye ve Arjantin'de yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricileri için ciddi bir zorluk haline gelmiştir. Özellikle oyun fiyatlandırmalarında yaşanan bu dalgalanma, geliştiricilere ekstra bir iş yükü ve maliyet getiriyordu.

Geliştirici toplantıları ve geri dönüşlerde bu konunun sıkça gündeme gelmesi, Steam'in bu kararı almasında büyük bir etken oldu. Ayrıca kur dalgalanmaları, vergiler ve lojistik sorunlar nedeniyle Steam'in ödeme yöntemlerini güncel tutma konusunda zorlandığı bilinmekte.

Türk Oyunseverler Ne Yapmalı?

Bu değişiklik sonrası, oyunseverlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu oyun fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler. Dolar kurundaki dalgalanmalara göre oyun fiyatlarında değişiklikler olabilir. Bu nedenle oyun alışverişlerinizi planlarken dolar kurunu takip etmenizde fayda var.