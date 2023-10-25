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Staj ve çıraklık mağdurlarına son dakika haberi! Staj başlangıcı 52 hafta öne çekiliyor

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat… Son dakika açıklaması geldi yeni düzenleme geliyor. Bu düzenleme ile staj başlangıcı 52 hafta öne çekilecek.

Staj ve çıraklık mağdurlarına son dakika haberi! Staj başlangıcı 52 hafta öne çekiliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 20:16

EYT'yi Kıl payı kaçıran staj ve çıraklık mağdurları için son dakika müjdesi geldi. Yeni düzenleme ile birlikte staj ve çıraklık mağdurları emeklilik haklarına Hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı elde edecek. EYT'de kapsam dışı bırakılan staj ve çıraklık mağdurları için emekli olmanın yolları netleşti. Bu yöntemle birlikte staj başlangıcı tam 52 hafta öne çekiliyor. Peki staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik hakkı ne zaman geliyor? Staj sigortası hangi durumlarda erken emeklilik kapısını açıyor? Staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik müjdesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Staj ve Çıraklık sigortası mağduru olanlar için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT'de kapsam dışı bırakılan staj ve çıraklık mağdurları bir süredir isyanlarını dile getiriyor hükümetin yeni düzenlemesi için merakla bekliyordu. Staj başlangıcının geri çekmenin formülü Nihayet bulundu. Bu formülü uygulayan staj ve çıraklık mağdurlarının staj başlangıcı tam 52 hafta geri çekilecek. Peki staj ve çıraklık mağdurları nasıl erken emekli olacak? Staj ve çıraklık mağdurları için erken emeklilik formülü haberimizde…

PRİM VEYA ŞARTI DÜŞÜYOR

Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları için yeni düzenleme yolda. EYT'de kapsam dışı bırakılan staj ve Çıraklık sigortası olan vatandaşlar yeni düzenleme ile birlikte erken emekli olma hakkına sahip olacak. Yeni düzenlemenin detayları tek tek açıklandı. Staj ve Çıraklık sigortası mağdurlarını da kapsayacak olan düzenleme sayesinde staj başlangıcı 52 hafta öne çekilecek. Böylece EYT'yi kaçıranlarda erken emeklilik dilekçesi vererek emekli olma şansına sahip olacak.

MALULEN VE KISMİ EMEKLİLİK İMKANI

Yeni emeklilik düzenlemesi ile birlikte malulen ve kısmi emeklilik şartları esnetilecek. Böylece staj ve Çıraklık sigortası mağdurları için yeniden erken emeklilik kapısı aralanmış olacak. Milyonlarca kişiyi kapsaması beklenen düzenlemeye ilişkin yeni detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tamamlanacak olan çalışmaların ardından ortaya çıkacak. Ancak uzmanlara göre staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik imkanı en geç Ocak ayında verilecek. Yaklaşık 250 bin kişinin bu imkandan faydalanacağı ve EYT kapsamına gireceği tahmin ediliyor.

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