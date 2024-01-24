SSK, bağ-kur, memur, ve EYT emeklileri Müjde Geldi! Cumhurbaşkanı Onayladı! IBAN Numarasında Ödeme

Ocak ayı, emekli maaşı alan vatandaşlar için bayram havasında geçiyor. SSK, bağ-kur, memur, ve EYT emeklileri için maaş zammı belli olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı üzerine emeklilere ek zam da kesinleşti. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte, bankalar da emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını arttırarak jestlerini sürdürüyor. Özellikle ING Bank'ın yeni kampanyası, emeklilere rekor promosyon ve ek avantajlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Detayları incelediğimizde, ING Bank'ın emeklilere yönelik jestleri gerçekten büyük bir çekicilik taşıyor.

Promosyon Miktarlarında Rekor Artış:

Ocak 2024 itibarıyla ING Bank, emekli promosyon kampanyası kapsamında emeklilere yönelik rekor bir promosyon miktarı sunuyor. Maaş aralığına göre başlayan bu promosyonlar, en düşük emekli maaşıyla başlayarak 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankanın bu hamlesi, emekliler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor.

Başvuru İşlemleri ve Son Tarih:

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyasından yararlanmak isteyenler, başvurularını 31 Ocak tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. Başvurular, bankanın şubeleri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Bu avantajlı teklifi değerlendirmek isteyen emekliler için son tarih yaklaşıyor, bu nedenle başvuruların zamanında yapılması önem arz ediyor.

Fatura Ödeme Talimatına Ekstra Avantajlar:

ING Bank, sadece promosyon miktarlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda fatura ödeme talimatı veren emeklilere ekstra avantajlar da sunuyor. Banka, 10.000 TL promosyonu 3 yıllık maaş tahlili karşılığında müşterilerine sağlarken, 4 adet otomatik ödeme talimatı verenlere de ekstra 5.000 TL'lik ödeme yapıyor. Bu, emeklilere daha fazla kazanç sağlama konusunda büyük bir teşvik oluşturuyor.