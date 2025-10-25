Spor Dünyasının Duayen İsmi Faik Çetiner Hayatını Kaybetti

Spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü spor yazarı ve yorumcunun vefatı, medya ve spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Çetiner’in ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, 2023 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olduğu biliniyordu.

Spor Basını Yas Tutuyor

Kariyeri boyunca Türk spor medyasına damga vuran Faik Çetiner, samimi dili, bilgi birikimi ve yıllara dayanan tecrübesiyle genç gazetecilere ilham olmuş bir isimdi. Televizyon programları, köşe yazıları ve saha yorumculuğuyla geniş bir kitle tarafından tanınan Çetiner, özellikle futbol yorumculuğundaki objektif ve dengeli duruşuyla hatırlanıyordu.

Çetiner’in vefat haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kulüp ve spor insanı, yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini paylaştı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: