Spider-Man Serveti! Tom Holland Rekoru Yerle Bir Etti

Tom Holland Spider-Man karakteriyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Yeni filmi Spider-Man: Brand New Day, gişede yakaladığı büyük başarıyla gündeme gelirken bu kez konuşulan sadece hasılat olmadı. Ünlü oyuncunun filmden aldığı ücret de ortaya çıktı. Rakamı duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken Holland'ın kariyerinde yeni bir döneme geçtiği yorumları yapılmaya başlandı.

Spider-Man Yeniden Zirveye Çıktı

Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Spider-Man: Brand New Day vizyona girer girmez büyük ilgi gördü. Film ilk hafta sonunda ABD gişesinde tarihi bir açılış yaparken dünya genelinde de milyar dolarlık hasılata ulaşarak yılın en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.

Örümcek Adam karakteriyle yıllardır özdeşleşen Holland bu filmle birlikte serinin başarısını bir kez daha kanıtladı. Oyuncunun performansı kadar filmin yakaladığı gişe rakamları da Hollywood'da geniş yankı uyandırdı.

Kazandığı Ücret Gündem Oldu

Filmin başarısının ardından Tom Holland'ın aldığı ücret de ortaya çıktı. İddialara göre oyuncu sabit ücreti ve gişe bonuslarıyla birlikte 20 ila 25 milyon dolar arasında gelir elde etti.

Bu rakam Holland'ın ilk Spider-Man filmi için aldığı ücretin kat kat üzerine çıkarken daha önce karaktere hayat veren Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın kazançlarını da geride bıraktığı konuşuluyor. Böylece genç oyuncunun serideki en yüksek kazancı elde ettiği ifade ediliyor.

Özel Hayatında da Mutlu Günler Yaşıyor

Başarılı oyuncu sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir birlikte olduğu Zendaya ile evlendiğini ilk kez doğrulayan Holland yaptığı açıklamada hayatının en mutlu dönemini yaşadığını söyledi.

Gizli gerçekleşen düğün hakkında fazla detay vermeyen oyuncu ailelerinin bu özel günde yanlarında olduğunu belirterek merakı daha da artırdı.

Hem kariyerinde peş peşe gelen başarılar hem özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çeken Tom Holland, son dönemin en çok konuşulan Hollywood yıldızlarından biri olmayı sürdürüyor. Spider-Man'in gişe başarısı kadar aldığı ücret ve yaptığı samimi açıklamalar da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.