Dokuzuncu Operasyon Kapıda! Aslı Bekiroğlu'ndan Üzen Paylaşım

Aslı Bekiroğlu son dönemde ne yazık ki projelerinden çok sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Uzun süredir tedavi gören ünlü oyuncu yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ancak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, sevenlerini bir kez daha endişelendirdi. Bekiroğlu önünde bir ameliyat daha olduğunu açıklayarak takipçilerini üzen haberi verdi.

Zorlu Süreç Bir Türlü Sona Ermedi

Her şey rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği operasyonla başladı. Bekiroğlu'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre ameliyat sırasında yaşanan ciddi bir komplikasyon nedeniyle bağırsağında hasar oluştu. Bunun ardından peş peşe yeni operasyonlar geçirmek zorunda kalan oyuncu uzun ve yorucu bir tedavi sürecinin içine girdi.

Yaşadıklarını samimi bir şekilde paylaşan Bekiroğlu bu dönemin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça zorladığını dile getirmişti. Buna rağmen moralini kaybetmemek için elinden geleni yaptığını da sık sık vurguladı.

Moralini Yüksek Tutmaya Çalışıyor

Geçirdiği operasyonların ardından hastaneden yaptığı paylaşımlarla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu kısa süre önce taburcu edilmişti. Tedavisi devam ederken arkadaşlarıyla vakit geçirmesi ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılması da dikkat çekmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte şarkı söylemesi sosyal medyada çok konuşulmuş gelen eleştiriler üzerine "İyileşmeyeyim mi hiç?" diyerek kendisini savunmuştu. Yaşadığı sağlık sorunlarının hayatını tamamen durdurmasını istemediğini söyleyen Bekiroğlu normal yaşamına dönmeye çalıştığını ifade etmişti.

Bir Ameliyat Daha Olacağını Duyurdu

Ünlü oyuncu son paylaşımında arkadaşlarının kendisi için küçük bir moral organizasyonu hazırladığını gösterdi. Paylaşımına ise "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" notunu ekledi.

Bu sözler tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu. Sağlık mücadelesine rağmen pozitif tavrını koruyan Aslı Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce destek mesajı aldı. Hayranları başarılı oyuncunun bu zorlu dönemi en kısa sürede geride bırakmasını dileyerek geçmiş olsun mesajlarını peş peşe paylaştı.