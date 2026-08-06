Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık'tan Düğün Mesajı! O Poz Her Şeyi Anlattı

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'nün aşkı doludizgin devam ediyor. İki yıldır birlikte olan ünlü çift Paris'te aldıkları evlilik kararıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Şimdi ise düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada paylaştıkları yeni kare yine ilgi odağı oldu. Benzer tarzda giyinip ayna karşısında verdikleri poz kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İki Yıllık Aşk Evliliğe Gidiyor

İlişkileri başladığı günden bu yana sık sık mutluluk pozları paylaşan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikinci yıl dönümlerini Paris'te kutladı. Ancak bu tatil sadece romantik anılarla sınırlı kalmadı.

Serkay Tütüncü'nün Paris'te yaptığı sürpriz evlilik teklifi Bastık için unutulmaz bir an oldu. Ünlü şarkıcı, aldığı teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşarken mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Romantik Mesajlar Dikkat Çekti

Yıl dönümlerinde birbirlerine yazdıkları duygusal mesajlar da sosyal medyada çok konuşuldu. Serkay Tütüncü Zeynep Bastık'ın hayatına kattığı mutluluğu anlatırken Bastık da sevgilisiyle geçirdiği iki yılı hayatının en özel dönemlerinden biri olarak tanımladı.

Çiftin birbirlerine duyduğu sevgi ve uyum takipçilerinden de binlerce tebrik mesajı aldı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, ilişkilerini göz önünde yaşamalarına rağmen samimi tavırlarıyla beğeni topluyor.

Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

Paris dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift düğün hazırlıklarının başladığını doğruladı. Zeynep Bastık, nikâhın aile arasında sade bir organizasyonla yapılmasını planladıklarını söylerken, Serkay Tütüncü ise evlilik teklifini yaklaşık üç aydır planladığını açıkladı.

Son günlerde ortaya atılan hamilelik iddiaları ise doğrulanmadı. Çift bu söylentilere açıklık getirirken tüm odaklarının düğün hazırlıkları olduğunu ifade etti.

Bu süreçte paylaştıkları son ayna pozu da hayranlarından tam not aldı. Birbirine uyumlu kombinleri ve mutluluklarıyla dikkat çeken ikili, düğün öncesindeki heyecanlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Şimdi gözler, nikâh tarihinin resmi olarak açıklanacağı güne çevrilmiş durumda.