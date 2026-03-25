Spider-Man: Brand New Day Fragmanı Tarihe Geçti

Sinema dünyası yeni bir rekora tanıklık ediyor. Spider-Man: Brand New Day fragmanı, yayımlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde tam 718,6 milyon izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen fragmanı olmayı başardı. Üstelik bu başarı, yalnızca Marvel evreni içinde değil, genel video fragmanları arasında da zirveye yerleşmesini sağladı.

Spider-Man: Brand New Day Rekorları Alt Üst Etti

Sony Pictures tarafından paylaşılan Spider-Man: Brand New Day fragmanı, daha ilk saatlerden itibaren büyük bir ilgi gördü. Hatta yalnızca sekiz saat içinde 373 milyon izlenmeye ulaşarak önceki rekorları geride bıraktı.

Daha önce 365 milyon izlenmeyle zirvede yer alan Deadpool & Wolverine fragmanı bu yarışta ikinci sıraya gerilerken, 2021 yapımı Spider-Man: No Way Home fragmanı ise 355,5 milyon izlenmeyle listede yer alıyordu. Ancak yeni film, bu rakamları kısa sürede aşarak çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

GTA VI Fragmanını da Geride Bıraktı

Rekor yalnızca sinema dünyasıyla sınırlı kalmadı. Çünkü Spider-Man: Brand New Day, video fragmanları arasında da liderliği ele geçirdi. Daha önce 475 milyon izlenmeyle öne çıkan Grand Theft Auto VI fragmanı, bu yeni başarıyla birlikte ikinci sıraya düştü.

Bu büyük ilgi, Sony’nin stratejik tanıtım planıyla da desteklendi. Fragman öncesinde paylaşılan kısa teaser videolar, izleyicinin merakını artırdı ve beklentiyi zirveye taşıdı.

Tom Holland Yeniden Spider-Man Kostümüyle

Film, Tom Holland’ın “No Way Home” sonrası ilk kez Spider-Man kostümünü giydiği yapım olarak öne çıkıyor. Bu detay, hayranlar için başlı başına büyük bir heyecan yaratıyor.

Öte yandan önceki film olan Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ı aynı hikayede buluşturarak dünya genelinde 1,9 milyar dolar hasılat elde etmişti. Bu nedenle yeni filmin beklentisi oldukça yüksek.

Daha Karanlık ve Yalnız Bir Peter Parker Hikayesi

Yeni film, hikaye tarafında da dikkat çekici bir dönüş sunuyor. Peter Parker artık yalnız bir hayat sürüyor. Sevdiklerinin hafızasından silinmiş bir karakter olarak New York’ta tek başına mücadele ediyor. Ancak artan baskı, onun fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlamaya başlıyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan yeni suç dalgası, Spider-Man’i şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle yüz yüze getiriyor. Bu durum, filmin tonunun daha karanlık ve derin olacağının sinyallerini veriyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu ve Vizyon Tarihi

Filmin kadrosu da en az hikayesi kadar dikkat çekiyor. Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando ve Mark Ruffalo gibi güçlü isimler projede yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Destin Daniel Cretton oturuyor. Senaryo tarafında ise Chris McKenna ve Erik Sommers imzası bulunuyor.

Spider-Man: Brand New Day, yalnızca fragman performansıyla bile yılın en çok konuşulan yapımları arasına girmeyi başarıyor. Film, 31 Temmuz’da vizyona girerek bu büyük beklentinin karşılığını vermeye hazırlanıyor.