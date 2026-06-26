Sözleri Tepki Çeken Halil Ergün'den İlk Açıklama: “Çarpıtıldı!"

Sinema dünyasının önde gelen isimlerinden Halil Ergün, Nil Gülsüm’ün YouTube'daki yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi eğilimleri ve geçmişteki seçmen tercihleri hakkında konuşan oyuncu cumhuriyetçi bir duruşa sahip olduğunu vurgularken dikkat çekici bir çıkış yaptı. Kendisini hiçbir zaman "Mustafa Kemal Atatürkçü" olarak tanımlamadığını belirten sanatçı Cumhuriyeti inşa eden kadroyu "Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları" şeklinde andığını dile getirdi. Ergün’ün konuşmasına "Her haltı bu ülkede Atatürkçüyüm diyenler yiyor" şeklinde devam etti. Ergün'ün sözleri sosyal medya mecralarında geniş kapsamlı bir tartışma dalgası başlattı.

"Sözlerim Çarpıtıldı" Diyerek İsyan Etti

Kamuoyunda oluşan yoğun tepkilerin ardından usta aktör yazılı bir metin paylaşarak duruma açıklık getirdi. Konuşmasının bağlamından koparılarak kitlelere sunulduğunu savunan Halil Ergün Mustafa Kemal’e yönelik herhangi bir olumsuz düşüncesinin bulunmadığını ifade etti. Evinde beş adet kurucu lider tablosu yer aldığını aktaran sanatçı 68 kuşağının bir ferdi olarak yakın tarihi çok iyi bildiğini hatırlattı. Esas eleştirisinin doğrudan lidere değil, onun ismini menfaatleri doğrultusunda araçsallaştıran zümrelere yönelik olduğunun altını çizdi. Ortaya çıkan olumsuz algı nedeniyle oldukça öfkeli olduğunu belirten oyuncu sorumlulardan yargı önünde hesap soracağını ve yasal süreci titizlikle takip edeceğini sözlerine ekledi.

Tarihsel Perspektif ve Referandum Tercihi

Röportajın ilerleyen bölümlerinde siyasi geçmişine dair bilgiler de aktaran ünlü isim 2010 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylamasında ailesiyle birlikte sandığa giderek büyük bir memnuniyetle "evet" oyu verdiğini açıkladı. Bu tercihinin gerekçesini 12 Eylül askeri müdahalesi dönemiyle hesaplaşma arzusu olarak nitelendirdi.

Sokaktaki "Ali Rıza Bey" Sevgisi

Televizyon tarihine damga vuran "Yaprak Dökümü" projesini de değerlendiren usta oyuncu canlandırdığı karakterin kariyerindeki dönüm noktalarından birini oluşturduğunu belirtti. Bu yapım sayesinde toplumsal hafızada kalıcı bir yer edindiğini ve her kesim tarafından benimsendiğini dile getiren aktör günlük yaşantısında sokakta yürürken vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördüğünü aktardı. Çevresindekilerin kendisine hâlâ "Ali Rıza Bey" şeklinde seslenmesinden kıvanç duyduğunu sözlerine ekleyen Ergün halkla kurduğu bağın kendisini fazlasıyla mutlu ettiğini vurguladı.