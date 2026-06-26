Ferdi Tayfur'un Kızı Tuğçe Tayfur Eşinden Boşanma Kararı Aldığını Duyurdu!

Arabesk müziğin unutulmaz ismi merhum Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur bir kez daha özel hayatıyla magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı 2023'te hayatını birleştirdiği iş insanı Muhammet Aydın ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Daha önce ihanet iddiaları nedeniyle sarsılan ancak evliliğine bir şans daha tanıyan Tayfur eşinin ticari işletmesine yönelik gerçekleştirilen asayiş baskınının ardından kesin olarak boşanma kararı verdiğini duyurdu.

Polis Operasyonu Ayrılık Kararını Tetikledi

Ayrılık kararının arka planında Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu eğlence mekânına düzenlenen emniyet operasyonu yer alıyor. Müşterilerden yüksek hesap alındığı şikâyetleri üzerine harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu işletmeye baskın düzenlemişti. İncelemeler sırasında mekândaki güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğünün ve polise teslim edilmediğinin tespit edilmesi adli süreç başlattı. Bu durum üzerine Aydın hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yasal işlem gerçekleştirildi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tuğçe Tayfur eşinin şahsına ait yatırımlarda ticari hataların olabileceğini belirtti.

"Kızlarımın En Az Hasarla Atlatmasını İstiyorum"

Evliliğini tamamen sonlandırma kararı aldığını belirten Tuğçe Tayfur, kararını takipçileriyle paylaştı. Sürecin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen şarkıcı önceliğinin çocukları olduğunu vurguladı. Bu zorlu dönemi kızları Tuğçe Lina ve Necla Hira’nın en az hasarla ve psikolojik yıpranma yaşamadan atlatmasını arzuladığını ifade eden ünlü isim kamuoyundan anlayış beklediğini dile getirdi.