Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Hong Kong Paylaşımları Olay Oldu!

Yasaklı madde testi pozitif çıkan oyuncu Feyza Civelek, Hong Kong'a gitti. Civelek'in Uzak Doğu tatilinden paylaştığı kareler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Hong Kong Paylaşımları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 19:48

Show TV ekranlarının popüler yapımı Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek adının karıştığı adlî soruşturmanın ardından yurt dışına gitmesiyle dikkat çekti. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncudan alınan kan örneği temiz çıkmış ancak idrar ve kıl kökü analizlerinde yasaklı maddeye rastlanmıştı. Bu gelişmenin ardından dijital mecralarda yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu yönünü Uzak Doğu’ya çevirdi. Çin’in özel idari bölgesi Hong Kong’a giden Civelek sosyal medya hesabından peş peşe seyahat kareleri paylaştı.

Dizideki Geleceği Tartışma Konusu

Projenin senaristi Melis Civelek’in kızı olması sebebiyle kariyerinin başından bu yana "torpil" iddialarıyla karşı karşıya kalan genç oyuncu son skandalla birlikte izleyicilerin hedefi hâline geldi. Sosyal medyada karakterin dizideki geleceği sık sık sorgulanıyor. Yapım ekibinin Civelek ile yolları ayırıp ayırmayacağı merak konusuyken oyuncunun yurt dışı seyahati söz konusu spekülasyonları daha da alevlendirdi. 

Arka Plandaki Çizgiler Gerçeği Ele Verdi

Hong Kong sokaklarından paylaşılan görseller fotoğraflara uygulanan dijital müdahalelerle gündem yarattı. Feyza Civelek’in kendisini olduğundan daha zayıf göstermek adına yaptığı hatalı filtre uygulamaları dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Fotoğraf karelerinde yer alan arka plandaki demir parmaklıkların ve mimari çizgilerin belirgin şekilde büküldüğünü fark eden kullanıcılar gönderilerin altına eleştirel yorumlar yaptı.

Takipçilerden Gelen Tepkiler Gündemdeki Yerini Koruyor

Görsellerin altına gelen yorumlar sadece estetik kaygılarla sınırlı kalmayıp oyuncunun mesleki durumuna da uzandı. Takipçiler "Diziden çıkarıldı mı?", "Resimlerde hileyle mi zayıflamış?" sorularını yöneltirken, bazı kullanıcılar "Uzun süre kendisini hiçbir yapımda görmesek harika olur" ve "Dikkat et, o coğrafyada seni maymun ısırmasın" şeklinde iğneleyici ifadeler kullandı. Civelek ise eleştirileri görmezden gelerek paylaştığı metinde Hong Kong'un enerjisinden etkilendiğini ve rutinden çıkıp kendine başka bir pencereden bakmanın her insana yeni ufuklar öğrettiğini vurgulayan felsefi bir not düşmeyi tercih etti.

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