Evlilik Krizinin Ardından Gelen Büyük Müjde: Berdan Mardini Baba Oluyor!

Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz yıl evlendiği Dilara Talay'ın hamile olduğunu duyurdu. Mardini, ikiz bebek heyecanı yaşadıklarını söyledi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı eşinin hamilelik haberini doğrularken gündem yaratacak ifadeler kullandı. Sosyal ve profesyonel hayatında çok sayıda samimiyetsiz insanla karşılaştığını ima eden sanatçı "Hayatımda o kadar çok iki yüzlü insan gördüm ki, en sonunda karnında iki tane gerçek yüz gördüm. İnşallah onlar iki yüzlü olmazlar. Nazar değmesin diyelim" sözleriyle duygularını paylaştı.

Sosyal Medya Krizi Kıbrıs'ta Çözüldü

Bebek müjdesiyle magazin gündemine oturan ikili bu mutlu haber öncesinde evliliklerinde kısa süreli bir anlaşmazlık dönemi atlattı. Kendisinden 15 yaş küçük olan eşi Dilara Talay'ın dijital platformlarda kocası Mardini'yi takipten çıkması ve profilindeki "Mardini" soyadını silmesi ayrılık dedikodularını alevlendirmişti. Spekülasyonlar karşısında o günlerde sessiz kalmayı seçen ünlü türkücü de kişisel Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğraflarını temizleyerek kriz iddialarını doğrular nitelikte adımlar atmıştı. Ancak çift evliliklerindeki pürüzleri aşmak adına hızlı bir hamle yaparak Kıbrıs'a romantik bir seyahat düzenledi. Yavru vatandan paylaştıkları samimi bir kareyle ilişkilerinin düzene girdiğini ilan eden ikili haklarında çıkan boşanma söylentilerini de yalanlamış oldu.

Gözlerden Uzak Nikâhtan Genişleyen Aileye

Berdan Mardini iki yıllık gizli bir birlikteliğin ardından geçtiğimiz yılın nisan ayında Dilara Talay ile hayatını birleştirmişti. Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik tarafından kıyılan resmî nikahın ardından çift gözlerden uzak bir yaşam tarzı benimsedi. Bu evlilik ünlü türkücünün hayatındaki ikinci resmî nikah olma niteliği taşıyor. Hatırlanacağı üzere Mardini 2010'da Fatoş Yelliler ile evlenmiş ve bu uzun soluklu birliktelikten Miran ve Ezmira adlarında iki çocuk sahibi olmuştu. Kamuoyunda uzun süre konuşulan ve aylarca süren çekişmeli bir boşanma sürecinin ardından 2021'de ilk evliliğini bitiren sanatçı yeni yuvasında doğacak ikizleriyle birlikte üçüncü ve dördüncü kez babalık duygusunu deneyimleyecek.