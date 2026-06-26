Çağan Efe Ak’ın Başrolünde Olduğu Daha 17'den Rekor Üstüne Rekor!

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Pastel Film imzalı Daha 17 dizisinin ilk dört bölümü dijital platformlarda 100 milyon izlenmeye dayandı.

Çağan Efe Ak’ın Başrolünde Olduğu Daha 17'den Rekor Üstüne Rekor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 18:25

Kanal D'nin dikkat çekici yapımlarından biri olan "Daha 17" ekran yolculuğunun ilk ayında önemli bir başarıya ulaştı. Bir süredir reytingleri silip süpüren dizi dijital platformlarda da sezonun en hızlı çıkış yapan projesi olarak kayıtlara geçti. Yapımın yayınlanan ilk dört bölümü sonucunda elde edilen istatistikler projenin kısa sürede geniş ve sadık bir izleyici kitlesi oluşturduğunu gösteriyor.

Bölüm Bölüm Yükselen Grafik

Senaryonun sürükleyici yapısı projenin internet platformlarındaki izlenme rakamlarına doğrudan yansıdı. Dijital mecralarda izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yapımın ilk bölümü tek başına 26 milyon görüntülenme oranına ulaştı. Bu başarılı açılışın ardından gelen ikinci bölüm 22 milyon, üçüncü bölüm 20 milyon ve son olarak yayınlanan dördüncü bölüm 17 milyon izlenme seviyesini yakaladı. Bölümlerin toplam izlenme sayısının 100 milyon sınırına yaklaşması projenin geçici bir yaz dizisi olmayacağının sinyallerini veriyor. Dijital platformlarda istikrarlı bir grafik çizen yapım her hafta izleyici kitlesini artırmayı başarıyor.

Pazar Akşamlarının Yeni Tercihi

Haftalık yayın periyodunda pazar akşamları saat 20.00’de izleyici karşısına çıkan dizi sadece izlenme oranlarıyla değil, sosyal medyada yarattığı etkileşim yoğunluğuyla da öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarında her yeni bölüm sırasında trend listelerinin üst sıralarına tırmanan yapım izleyicilerin karakter analizleri ve senaryo teorileriyle canlı bir tartışma alanı yaratıyor. Ege coğrafyasının görselliğiyle birleşen kurgu pazar gecesi rekabetinde kanala güçlü bir avantaj sağladı. Sosyal ağlardaki yüksek etkileşim dalgası dizinin önümüzdeki haftalarda da grafik verilerini yukarı taşıyacağına dair güçlü işaretler veriyor.

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