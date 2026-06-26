İdris Aybirdi'den Survivor'la Ünlenen Sahra Işık'ın İddialarına İlk Yanıt!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Sahra Işık'ın eski eşine yönelttiği iddiaların ardından hedefteki isim olan İdris Aybirdi suskunluğunu bozarak yazılı bir bildiri yayımladı.

İdris Aybirdi'den Survivor'la Ünlenen Sahra Işık'ın İddialarına İlk Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 19:27

Survivor'daki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi’nin yedi yıllık birlikteliği  geçtiğimiz aylarda tek celsede son bulmuştu. Ayrılığın ardından uzun müddet sessizliğini koruyan Işık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ardı ardına paylaşımlarla evliliğin perde arkasına dair şok edici detaylar paylaştı. Gündemi sarsan bu iddiaların ardından hedefteki isim olan İdris Aybirdi suskunluğunu bozarak yazılı bir bildiri yayınladı. Aybirdi, sürecin tamamen iki tarafın ortak mutabakatı sonucunda tamamlandığını savunarak yabancı aktörlerin ayrılık sürecine dâhil edilmesini sert bir dille eleştirdi.

"Kızılcık Şerbeti" Seti Evlilik Krizini Tetikledi

Eski eşinin bu açıklamasına tezat oluşturan itiraflar Sahra Işık'ın sosyal medya mesajlarında yer alıyor. Işık, yuvasının yıkılmasına giden sürecin başlangıcını popüler televizyon yapımı "Kızılcık Şerbeti" dizisinin çekim takvimine bağladı. Kendi girişimiyle eski eşinin ticari işletmesini prodüksiyon şirketlerine kiraladığını belirten eski yarışmacı söz konusu dizinin dört beş bölümlük çekimlerinin bu mekânda yapıldığını ifade etti. Kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan çekim sürecinin ardından evdeki huzurun tamamen kaçtığını iddia eden Işık kırılma noktasının kendi doğum gününe denk geldiğini açıkladı.

Doğum Gününde Yaşanan Şok

Hayatının en kötü anısı olarak nitelediği 17 Ocak gününü detaylarıyla anlatan Sahra Işık eşinin kendisine yönelik ağır psikolojik baskı uyguladığını ve hakaretler savurarak evlerini terk ettiğini öne sürdü. O esnada henüz yedi aylık olan bebekleri Pamir'in de evde bulunduğunu belirten Işık yaşadığı sarsıntının ardından boşanma kararını o an kesinleştirdiğini aktardı. Bu olayların sadece birer "fragman" olduğunu dile getiren eski Survivor yarışmacısı adli sürecin kaçınılmaz hâle geldiği o günü asla hafızasından silmeyeceğini vurguladı.

Üçüncü Şahısların Sürece Dâhil Edilmesine Tepki

Eski eşinin peş peşe gelen iddialarına resmî açıklamasıyla yanıt veren İdris Aybirdi hukuki sürecin şeffaflığına dikkat çekti. Evliliklerinin tamamen karşılıklı nezaket çerçevesinde son bulduğunu savunan iş insanı, Işık'ın daha önce kamuoyuna yaptığı "sevgi ve saygı çerçevesinde ayrıldık" beyanını hatırlatarak iddialardaki tezatlığa işaret etti. Sosyal mecralarda üretilen spekülasyonların yersiz olduğunu belirten Aybirdi, üçüncü şahısların aile sorunlarına karışmasına rıza göstermeyeceğini ifade etti.

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