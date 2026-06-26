Son Dakika: Yeşilçam'ın Koca Çınarı Kadir İnanır Yaşamını Yitirdі!

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır zatürre ve akciğerindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında vefat etti.

Son Dakika: Yeşilçam'ın Koca Çınarı Kadir İnanır Yaşamını Yitirdі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 18:32

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının en büyük yapı taşlarından, duruşu, bakışları ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır bir süredir zatürre ve akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu acı haber sanat dünyasını ve milyonlarca sevenini yasa boğdu.

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan son dakikada üzücü bir haber geldi. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden 77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Jülide Kural Riskli Tabloyu Anlatmıştı

Kısa bir süre önce usta sanatçının sağlık durumuna ve kritik tedavi sürecine dair detayları paylaşan hayat arkadaşı Jülide Kural zatürreye bağlı olarak gelişen ve akciğerin alt bölgesinde tespit edilen bir tümör nedeniyle tıbbi müdahale zorunluluğu doğduğunu belirtmişti. Kural, Kadir İnanır'ın acı çekmemesi adına doktorların kararıyla entübe edildiğini şu duygusal sözlerle kamuoyuna duyurmuştu:

"Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale edebilmek ve acı çekmemesini sağlamak adına kontrollü tedavi süreci için bu yola başvuruldu. Elbette şu an çok riskli bir tabloyla karşı karşıyayız. Söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah kendisinden güzel haberler alırız."

Bir Devir Kapandı: Sinemada Derin Bir Boşluk

Selvi Boylum Al Yazmalım, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan ve daha yüzlerce ölümsüz esere hayat veren Türk sinemasında mertliğin ve toplumsal mücadelenin simgesi haline gelen Kadir İnanır'ın vefatı ülkede derin bir hüzün dalgası yarattı. Acı haberin ardından sanatçı dostları ve hayranları sosyal medyada taziye mesajları yayınlamaya başladı. Kadir İnanır'ın Türk sinemasına bıraktığı dev mirasıyla her zaman kalplerde yaşamaya devam edecek.

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