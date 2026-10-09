Soy Filminin Galasında Sarhoş Olduğu İddia Edilen Farah Zeynep Abdullah'tan Flaş Yanıt!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en yetenekli, en üretken ve aynı zamanda doğallığıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah son günlerde magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan iddialara nihayet sessizliğini bozdu. Başrolünde yer aldığı veya katıldığı projelerle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Soy filminin galasında sarhoş olduğu yönünde ortaya atılan iddialara karşı sert ve net bir açıklama yaptı. Hakkında çıkan dedikodulara adeta ateş püsküren başarılı oyuncu alkol kullanmadığını ve iddiaların tamamen gerçeği yansıttığını belirterek eleştirilere kapıyı kapattı.

Başarılı Oyunculuk Kariyeri ve Unutulmaz Projeler

1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden bu yana Türk sinemasının ve televizyonlarının aranan yüzlerinden biri olmayı başardı. Eğitimini İngiltere'de University of Kent'te Fransızca ve Tiyatro bölümünde tamamlayan güzel oyuncu kariyerinin henüz başlarındayken Kanal D'nin reyting rekorları kıran dönemin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki ile milyonların kalbini fethetti. Dizide hayat verdiği Cemile karakterinin kızı Aylin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Abdullah kısa süre içinde yönetmenlerin ve yapımcıların gözdesi haline geldi.

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerindeki devleşen performanslarıyla da adından söz ettiren başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kelebeğin Rüyası, Çağan Irmak'ın unutulmaz eseri Unutursam Fısılda, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Kurt Seyit ve Şura, tarihi yapım Muhteşem Yüzyıl Kösem ve vizyona girdiği dönemde büyük yankı uyandıran Bergen gibi projelerle kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Özellikle Bergen filmindeki hem oyunculuk hem de vokal performansıyla sinema eleştirmenlerinden tam not alan ve ödülleri toplayan Farah Zeynep Abdullah sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerindeki duyarlılığı ve cesur açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Soy Filminin Galasında Neler Yaşandı?

Son dönemde hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle magazin basınının markajında olan Farah Zeynep Abdullah adından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldığı Soy filminin galasındaki enerjik halleri basın mensuplarıyla olan neşeli diyalogları ve samimi tavırları kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Ancak galanın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve magazin kulislerinde, ünlü oyuncunun galada alkollü olduğu ve bu nedenle aşırı hareketli ve konuşkan sergilediği yönünde asılsız iddialar ortaya atıldı. Kısa sürede kartopu gibi büyüyen bu dedikodular hayranları ikiye bölerken Farah Zeynep Abdullah'ın bu iddialara nasıl bir yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyordu.

Farah Zeynep Abdullah'tan Net Açıklama: İçebilen Bir İnsan Değilim

Farah Zeynep Abdullah, Soy filminin galasında sarhoş olduğu iddiaları hakkında: "Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım, enerjik olamazdım. İçebilen bir insan değilim. Bir tane bile içsem uykum geliyor." https://t.co/IoHh9MqE1f — Populicc (@populicc) October 9, 2026

Hakkında çıkan sarhoşluk iddialarına karşı sessizliğini bozan Farah Zeynep Abdullah yapılan eleştirilere ve üretilen asılsız dedikodulara çok net bir dille yanıt verdi. Kendisini eleştirenlere ve bu tür iddiaları yayanlara tepki gösteren başarılı oyuncu alkolle arasının hiç olmadığını vurgulayarak şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Sarhoş olsaydım o kadar konuşamazdım, enerjik olamazdım. İçebilen bir insan değilim. Bir tane bile içsem uykum geliyor."

Ünlü oyuncunun bu samimi ve net açıklaması sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hayranları Abdullah'ın açıklamasına destek vererek iddiaların asılsız olduğunu ve oyuncunun her zamanki doğal ve enerjik halini yansıttığını belirten binlerce paylaşım yaptı. Gerek başarılı projeleri gerekse samimi duruşuyla magazin dünyasında her daim parlayan Farah Zeynep Abdullah bu açıklamasıyla hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koymuş oldu.