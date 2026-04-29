"Soy" Filmine Taze Kan: İlker Kızmaz Dev Kadroya Dahil Oldu!

Sinema dünyasında heyecan yaratan "Soy" filminin dev kadrosu genişlemeye devam ediyor. Rozam Media imzalı, korku ve gerilim türündeki iddialı yapımın çekimleri tüm hızıyla sürerken, ekibe son olarak başarılı oyuncu İlker Kızmaz dahil oldu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Senaryosunu Necati Şahin ve Melih Özyılmaz’ın kaleme aldığı film, Türkiye’nin en sevilen oyuncularını bir araya getiriyor. İlker Kızmaz'ın katılımıyla daha da güçlenen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Barış Arduç

Farah Zeynep Abdullah

Tuba Büyüküstün

Mehmet Yılmaz Ak

Erdal Küçükkömürcü

Tamer Levent

Yönetmen Koltuğunda Dünyaca Ünlü Bir İsim

Filmin en dikkat çeken detaylarından biri ise yönetmen koltuğu. Ünlü korku filmlerindeki ustalığıyla tanınan dünyaca ünlü görüntü yönetmeni Maxime Alexandre, "Soy" filminin yönetmenliğini üstleniyor. Alexandre’ın görsel dünyasıyla, Türk sinemasının güçlü kalemlerinin senaryosu birleşerek izleyiciye yüksek tansiyonlu bir gerilim vaat ediyor.

Çekimler 5 Hafta Sürecek

Korku-gerilim türündeki yapımın çekim sürecinin toplamda beş hafta sürmesi planlanıyor. Gizemli konusu ve güçlü prodüksiyonuyla merak uyandıran "Soy", şimdiden sezonun en çok beklenen sinema projeleri arasında yerini aldı.