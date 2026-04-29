"Soy" Filmine Taze Kan: İlker Kızmaz Dev Kadroya Dahil Oldu!

Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu "Soy" filmine İlker Kızmaz katıldı! Korku-gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Maxime Alexandre oturuyor.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2026 17:44

Sinema dünyasında heyecan yaratan "Soy" filminin dev kadrosu genişlemeye devam ediyor. Rozam Media imzalı, korku ve gerilim türündeki iddialı yapımın çekimleri tüm hızıyla sürerken, ekibe son olarak başarılı oyuncu İlker Kızmaz dahil oldu.

Yıldızlar Geçidi Gibi Kadro

Senaryosunu Necati Şahin ve Melih Özyılmaz’ın kaleme aldığı film, Türkiye’nin en sevilen oyuncularını bir araya getiriyor. İlker Kızmaz'ın katılımıyla daha da güçlenen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Barış Arduç

  • Farah Zeynep Abdullah

  • Tuba Büyüküstün

  • Mehmet Yılmaz Ak

  • Erdal Küçükkömürcü

  • Tamer Levent

Yönetmen Koltuğunda Dünyaca Ünlü Bir İsim

Filmin en dikkat çeken detaylarından biri ise yönetmen koltuğu. Ünlü korku filmlerindeki ustalığıyla tanınan dünyaca ünlü görüntü yönetmeni Maxime Alexandre, "Soy" filminin yönetmenliğini üstleniyor. Alexandre’ın görsel dünyasıyla, Türk sinemasının güçlü kalemlerinin senaryosu birleşerek izleyiciye yüksek tansiyonlu bir gerilim vaat ediyor.

Çekimler 5 Hafta Sürecek

Korku-gerilim türündeki yapımın çekim sürecinin toplamda beş hafta sürmesi planlanıyor. Gizemli konusu ve güçlü prodüksiyonuyla merak uyandıran "Soy", şimdiden sezonun en çok beklenen sinema projeleri arasında yerini aldı.

Benzer Haberler
Günün Öne Çıkan Magazin Gündemi (29.04.2026) Günün Öne Çıkan Magazin Gündemi (29.04.2026)
Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor: Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor: "Ayak Resmi Olsa Anlardım"
Ece Vahapoğlu’ndan Zafer İtirafı: Ece Vahapoğlu’ndan Zafer İtirafı: "Kanseri Yendim, Artık Bitti!"
Dilan Çiçek Deniz’in Annesini Görenler Gözlerine İnanamadı: Dilan Çiçek Deniz’in Annesini Görenler Gözlerine İnanamadı: "Abla-Kardeş Gibiler!"
Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: Gonca Vuslateri’den Rus Dadıya Sert Çıkış: "Gitsin O Zaman Ülkesine!"
Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı! Melisa Döngel’den Sezonun İlk Tatil Pozları: Tekne Şov Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
  • 25-04-2026 09:51

Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"