Sosyeteyi buluşturan davet!



Boteox, yeni botox etkisi yapan kremini Kuruçeşme'de cemiyetin ve sanat dünyasının tanınmış simalarının katıldığı özel bir davet ile tanıttı.



Boteox, yeni ürününü Ümit Karalar'a hostluğunda cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimlere verdiği özel bir davet ile tanıttı. Cilt bakımında fark edilir bir dönüşüm yaratan Boteox’un sahipleri Şule Aksoy ve Tuba Bayram’ın ev sahipliğini yaptığı davete Emel Yıldırım, Pınar Kerimoğlu, Jennifer Boyner, Burcu Güneş, Ece Kral, Serap Sarı, Arzu Kunt, Ümit Karalar, Eda Güzelcik gibi ünlü simalar katıldı. Misafirler, marka dostu Ümit Karalar’ın ürün hakkında verdiği keyifli sohbeti dinleme fırsatı da buldular.



