Survivor Taner'den Şaşırtan Hamle! Liderlere Yalvardı

18 yıl hapis cezası alan Taner Tolga Tarlacı cezaevinden paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ve Miçotakis'ten yardım istedi.

Survivor Taner'den Şaşırtan Hamle! Liderlere Yalvardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 14:18

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı bu kez yarışmadaki performansıyla değil cezaevinden paylaştığı videoyla gündeme geldi. Güney Kıbrıs'ta yargılandığı davada gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tarlacı kaldığı cezaevinden yayınladığı görüntülerde yardım çağrısında bulundu.

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tarlacı'nın açıklamaları yeniden gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dünya Liderlerine Seslendi

Paylaştığı videoda doğrudan dünya liderlerine seslenen Taner Tolga Tarlacı yaşadığı süreçte destek beklediğini söyledi. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in isimlerini tek tek anarak yardım talebinde bulundu.

Tarlacı videoda bu isimlerden kendisine destek olmalarını istediğini ifade etti. Açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cezaevinden gelen bu çağrı sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar videoya şaşkınlıkla yaklaşırken kimi ise yapılan çağrının dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Taner Tolga Tarlacı'nın uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürmesi nedeniyle cezaevinden gelen görüntüler birçok kişinin dikkatini çekti. Özellikle dünya liderlerine seslenmesi videonun kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Gözler Sürecin Devamında

Taner Tolga Tarlacı hakkında Güney Kıbrıs'ta verilen 18 yıllık hapis cezası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Son olarak cezaevinden yaptığı yardım çağrısıyla yeniden gündeme gelen eski Survivor yarışmacısının açıklamaları, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdilik yetkili makamlardan ya da ismini andığı liderlerden bu çağrıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Tarlacı'nın paylaştığı video ise kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak yeniden kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı ise merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti MasterChef'te Beklenmedik Ayrılık! Somer Şef Resti Çekti
Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu Buse Terim'den Peş Peşe Kareler! Romantik Not Gündem Oldu
Jennifer Lopez'ten Yaş Çıkışı! Jennifer Lopez'ten Yaş Çıkışı! "Eskisinden Daha İyiyim"
Daha 17'nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! Şebnem Akkaya Ekranı Salladı! Daha 17'nin En Çok Konuşulan İsmi Belli Oldu! Şebnem Akkaya Ekranı Salladı!
Binlerce Hayran Tek Ses Oldu! Sefo Çorum'u Ayağa Kaldırdı Binlerce Hayran Tek Ses Oldu! Sefo Çorum'u Ayağa Kaldırdı
"Sosyal Pilim Bitti" Dedi! Yasmin Erbil'in Mesajı Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!