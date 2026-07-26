Survivor Taner'den Şaşırtan Hamle! Liderlere Yalvardı

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı bu kez yarışmadaki performansıyla değil cezaevinden paylaştığı videoyla gündeme geldi. Güney Kıbrıs'ta yargılandığı davada gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tarlacı kaldığı cezaevinden yayınladığı görüntülerde yardım çağrısında bulundu.

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Tarlacı'nın açıklamaları yeniden gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Dünya Liderlerine Seslendi

Paylaştığı videoda doğrudan dünya liderlerine seslenen Taner Tolga Tarlacı yaşadığı süreçte destek beklediğini söyledi. Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in isimlerini tek tek anarak yardım talebinde bulundu.

Tarlacı videoda bu isimlerden kendisine destek olmalarını istediğini ifade etti. Açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cezaevinden gelen bu çağrı sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Kimi kullanıcılar videoya şaşkınlıkla yaklaşırken kimi ise yapılan çağrının dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Taner Tolga Tarlacı'nın uzun süredir kamuoyundan uzak bir hayat sürmesi nedeniyle cezaevinden gelen görüntüler birçok kişinin dikkatini çekti. Özellikle dünya liderlerine seslenmesi videonun kısa sürede daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

Gözler Sürecin Devamında

Taner Tolga Tarlacı hakkında Güney Kıbrıs'ta verilen 18 yıllık hapis cezası kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Son olarak cezaevinden yaptığı yardım çağrısıyla yeniden gündeme gelen eski Survivor yarışmacısının açıklamaları, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdilik yetkili makamlardan ya da ismini andığı liderlerden bu çağrıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Tarlacı'nın paylaştığı video ise kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak yeniden kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı ise merakla bekleniyor.