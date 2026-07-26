Funda Arar'dan Olay İtiraf! Haluk Levent'e Güvenmedim

Funda Arar Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadığını ve Haluk Levent'e uzun süre güvenmediğini açıkladı. Sözleri kısa sürede gündem yarattı.

Funda Arar'dan Olay İtiraf! Haluk Levent'e Güvenmedim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2026 14:03

Şarkıcı Funda Arar, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Arar, bugüne kadar derneğe bağış yapmadığını açık bir dille ifade ederken, yardım konusunda her zaman kendi yöntemini tercih ettiğini anlattı.

Sanatçının açıklamaları, son dönemde Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma ve yaşanan gelişmeler nedeniyle daha da fazla ilgi gördü.

Bağış Tercihini Anlattı

Funda Arar yardım etmeyi hiçbir zaman bırakmadığını ancak bunu doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi. Bu yüzden Ahbap Derneği'ne herhangi bir bağış yapmadığını belirten sanatçı "Bir kuruş bile yatırmadım. Yardımlarımı hep kendim yaptım." ifadelerini kullandı.

Bu sözleriyle kendi yardım anlayışını anlatan Arar bağış konusunda kişisel bir tercih yaptığını vurguladı.

Haluk Levent Hakkındaki Düşüncelerini Paylaştı

Programda Haluk Levent'le ilgili de konuşan Funda Arar ilk zamanlarda kendisine mesafeli yaklaştığını söyledi. Sektörde duyduğu bazı konuşmalar nedeniyle güven duymadığını ifade eden sanatçı zaman içinde yapılan yardım çalışmalarını görünce düşüncelerinin bir ölçüde değiştiğini anlattı.

Arar çok sayıda insanın derneğe destek verdiğini gördüğünde böyle büyük bir organizasyonda herhangi bir olumsuzluk yaşanabileceğine ihtimal vermediğini düşündüğünü dile getirdi.

Deprem Yardımları İçin Üzüntüsünü Dile Getirdi

Funda Arar özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım faaliyetleriyle ilgili ortaya atılan iddiaların kendisini derinden üzdüğünü de söyledi. Böylesine büyük bir felaketin ardından insanların sadece yardıma odaklanması gerektiğini belirten sanatçı yaşanan tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

Arar, depremzedelerin yaşadığı acının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak böyle dönemlerde güven duygusunun korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, farklı görüşleri de beraberinde getirdi. Sanatçının sözleri yardım faaliyetleri ve bağış tercihleri üzerine yeni tartışmaların fitilini ateşleyen açıklamalar arasında yer aldı.

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