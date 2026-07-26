100 Milyon İzlenen O Kız İlk Kez Konuştu!

Son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri hiç kuşkusuz "Aora DJ" oldu. Havuz başındaki köpük partisinde çekilen kısa bir videosu sadece iki gün içinde 100 milyondan fazla izlenmeye ulaşınca genç DJ bir anda dünya çapında tanınan bir isme dönüştü.

20 yaşındaki Aora DJ yaşananların ardından sessizliğini bozarak hem viral olan videosu hem kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında ilk kez konuştu. Genç isim bu kadar büyük bir ilgiyle karşılaşmayı hiç beklemediğini söyledi.

Şöhretin Bu Kadar Hızlı Geleceğini Beklemiyordu

Aora DJ yaptığı açıklamada son günlerde internette nereye baksa kendi videosunu gördüğünü söyledi. Yaşananların hâlâ kendisine gerçek gibi gelmediğini anlatan genç DJ birkaç gün içinde milyonlarca insana ulaşmanın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Bir anda binlerce yeni takipçi kazanan Aora DJ sosyal medyada bu kadar hızlı büyüyen bir ilginin hayatını tamamen değiştirdiğini dile getirdi. Kısacası sıradan başlayan bir paylaşım onu küresel bir fenomene dönüştürdü.

Eleştirilere Artık Takılmadığını Söyledi

Viral olmanın sadece güzel tarafları olmadığını da anlatan genç DJ özellikle sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara değindi. İlk zamanlarda bu yorumlardan etkilendiğini ve moralinin bozulduğunu söyleyen Aora DJ artık bunları kafasına takmadığını belirtti.

Kendisini eleştiren yorumları artık gülerek karşıladığını ifade eden genç isim herkesi memnun etmenin zaten mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. Ona göre önemli olan kendisi gibi davranmaya devam edebilmek.

Kadınlara Mesaj Vermek İstediğini Söyledi

100 milyon izlenen kadından açıklama!



Havuz başındaki köpük partisi görüntüleri 2 günde 100 milyondan fazla izlenen 20 yaşındaki "Aora DJ", sosyal medyada küresel bir fenomene dönüştü!



Gelen olumsuz eleştirilere artık gülüp geçtiğini belirten genç DJ, elde ettiği bu… pic.twitter.com/fWYBJeu99g — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 24, 2026

Aora DJ yaşadığı bu büyük ilginin sadece kişisel bir başarı olmadığını da dile getirdi. Kendi hikâyesinin kadınların özgürce kendilerini ifade edebilmeleri açısından önemli bir örnek olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tatile çıkan eğlenen ya da kendi tarzını özgürce yaşayan kadınların eleştirilmemesi gerektiğini savunan genç DJ herkesin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan videosunun ardından yaptığı bu açıklamalar da en az görüntüler kadar konuşuldu. Görünen o ki Aora DJ uzun süre daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam edecek.