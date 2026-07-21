Sosyal Medyayı Sallayan Türkiye Hamlesi! Rihanna Ankara Havalimanı'nı Takibe Aldı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna Instagram'da Ankara Havalimanı hesabını takibe aldı. Bu hamle "Türkiye'ye mi geliyor?" sorularını gündeme getirdi.

Sosyal Medyayı Sallayan Türkiye Hamlesi! Rihanna Ankara Havalimanı'nı Takibe Aldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-07-2026 15:54

Dünyaca ünlü Barbadoslu pop ikonu ve iş kadını Rihanna sosyal medya hesabındaki sürpriz bir adımla Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü yıldızın Instagram takip listesinde ortaya çıkan detay dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nın resmi Instagram hesabını takibe alması kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.

"Türkiye'ye Mi Geliyor?" Sorusu Gündeme Damga Vurdu

Yalnızca kısıtlı sayıda hesabı takip etmesiyle bilinen dünyaca ünlü şarkıcının bu hamlesi Türkiye'deki takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Konser ya da Ziyaret Planı Mı var?

Sanatçının Ankara Havalimanı'nı listesine eklemesi "Türkiye'de gizli bir konser mi verecek?" veya "Başkente özel bir ziyaret mi planlıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

İş Birlikleri Radarda

Rihanna'nın sahibi olduğu dünyaca ünlü kozmetik ve moda markalarının Türkiye pazarı veya Ankara merkezli projelerle bağlantılı bir adım atıp atmayacağı da sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Barbadoslu yıldızın bu beklenmedik takibi dijital dünyada ve magazin kulislerinde günün en çok etkileşim alan olayı haline geldi.

Benzer Haberler
Paris Sokaklarında Bir Ağırbaşlı Serseri: Sıla'dan Yılın En Şık Klip Çıkarması! Paris Sokaklarında Bir Ağırbaşlı Serseri: Sıla'dan Yılın En Şık Klip Çıkarması!
Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu! Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu!
Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu! Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu!
Ünlü Oyuncu Eda Ece Köpek Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırıldı! Ünlü Oyuncu Eda Ece Köpek Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırıldı!
Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti! Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti!
Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti! Berfu Yenenler'den Sevenlerini Üzen Açıklama: Bebeğini Kaybetti!
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!
  • 20-07-2026 12:40

TRT 1'den Özlenen Aile Dizisi Geliyor! Evlilik Güzeldir Okuma Provasında Yıldızlar Geçidi!