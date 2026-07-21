Sosyal Medyayı Sallayan Türkiye Hamlesi! Rihanna Ankara Havalimanı'nı Takibe Aldı!

Dünyaca ünlü Barbadoslu pop ikonu ve iş kadını Rihanna sosyal medya hesabındaki sürpriz bir adımla Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü yıldızın Instagram takip listesinde ortaya çıkan detay dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

Rihanna'nın Ankara Havalimanı'nın resmi Instagram hesabını takibe alması kısa sürede sosyal medya platformlarında viral oldu.

"Türkiye'ye Mi Geliyor?" Sorusu Gündeme Damga Vurdu

Yalnızca kısıtlı sayıda hesabı takip etmesiyle bilinen dünyaca ünlü şarkıcının bu hamlesi Türkiye'deki takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

Konser ya da Ziyaret Planı Mı var?

Sanatçının Ankara Havalimanı'nı listesine eklemesi "Türkiye'de gizli bir konser mi verecek?" veya "Başkente özel bir ziyaret mi planlıyor?" sorularını beraberinde getirdi.

İş Birlikleri Radarda

Rihanna'nın sahibi olduğu dünyaca ünlü kozmetik ve moda markalarının Türkiye pazarı veya Ankara merkezli projelerle bağlantılı bir adım atıp atmayacağı da sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Barbadoslu yıldızın bu beklenmedik takibi dijital dünyada ve magazin kulislerinde günün en çok etkileşim alan olayı haline geldi.