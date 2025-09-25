Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü

Serenay Sarıkaya, ara verdiği sosyal medyaya geri döndü. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarından büyük beğeni topladı.

Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2025 11:00

Serenay Sarıkaya, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bir süredir ara verdiği sosyal medyaya geri döndü. Instagram hesabında yeniden aktif olmaya başlayan Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sessizliğini Bozdu

Bir dönem Mert Demir ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, yaptığı açıklamada sosyal medyadan uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak güzel oyuncu, eylül ayında bu kararından vazgeçti. Sessizliğini bozan Sarıkaya, paylaşımlarıyla “geri döndüm” mesajı verdi.

Doğum Günü Paylaşımından Sonra Yeniden Aktif

Ünlü oyuncu, son olarak 2 Temmuz’da doğum günü için paylaşım yapmıştı. O tarihten sonra Instagram’da sessiz kalan Sarıkaya, eylül ayında hesabını yeniden hareketlendirdi. Takipçileri, ünlü oyuncunun dönüşünü büyük bir beğeniyle karşıladı.

Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Sarıkaya’nın kahverengi deri elbise tercih ettiği son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek verdi. Sosyal medyada yeniden aktif olan Sarıkaya’nın her adımı, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı
Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu
Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde Devrim Özkan, Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot ile İstanbul Gecelerinde
Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı! Burcu Esmersoy, Eşini Çıplak Halde Paylaştı!
Bahar Şahin'den Olay Açıklama: Bahar Şahin'den Olay Açıklama: "Oruç. Tutanı Sevmezler"
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi
  • 19-09-2025 10:00

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi