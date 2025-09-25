Sosyal Medyaya Ara Vermişti! Serenay Sarıkaya Geri Döndü

Serenay Sarıkaya, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bir süredir ara verdiği sosyal medyaya geri döndü. Instagram hesabında yeniden aktif olmaya başlayan Sarıkaya, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sessizliğini Bozdu

Bir dönem Mert Demir ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündeme gelen Sarıkaya, yaptığı açıklamada sosyal medyadan uzak kalacağını duyurmuştu. Ancak güzel oyuncu, eylül ayında bu kararından vazgeçti. Sessizliğini bozan Sarıkaya, paylaşımlarıyla “geri döndüm” mesajı verdi.

Doğum Günü Paylaşımından Sonra Yeniden Aktif

Ünlü oyuncu, son olarak 2 Temmuz’da doğum günü için paylaşım yapmıştı. O tarihten sonra Instagram’da sessiz kalan Sarıkaya, eylül ayında hesabını yeniden hareketlendirdi. Takipçileri, ünlü oyuncunun dönüşünü büyük bir beğeniyle karşıladı.

Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Sarıkaya’nın kahverengi deri elbise tercih ettiği son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, yorumlarıyla ünlü oyuncuya destek verdi. Sosyal medyada yeniden aktif olan Sarıkaya’nın her adımı, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.