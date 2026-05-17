Doğa Rutkay Kamal’dan Samimi İtiraflar: "Babama Karşı Hiç Öfke Biriktirmedim"

Doğa Rutkay Kamal katıldığı bir programda hayatına dair merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Gazeteci Kerimcan Kamal ile olan 12 yıllık evliliği ve ikizleri Piraye ile Rutkay Kerim’i büyütme tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez usta sanatçı babası Rutkay Aziz ile olan ilişkisine dair duygusal detaylar paylaştı.

"Arkeolog Olmak İsterken Kendimi Sahnede Buldum"

Gençlik yıllarında aslında oyunculuk gibi bir hedefinin olmadığını kalbinin o dönemlerde tarih ve arkeoloji için attığını itiraf etti. Arkeolog olma hayali kuran ancak akademik anlamda istediği başarıya ulaşamayan ünlü isim o günleri şu sözlerle anlattı:

"Tarih ve arkeolojiye büyük bir ilgim vardı. Bu alanda ilerlemeyi çok istiyordum ama olmayınca babamın yönlendirmesiyle konservatuvara adım attım. Oyunculuk aslında hayatımda hep kenarda duran bir ihtimaldi."

İçindeki tarih aşkının hala sönmediğini çocukları biraz daha büyüdüğünde bu hayalini gerçekleştirmek için okul sıralarına geri dönmek istediğini de sözlerine ekledi.

Teknolojisiz Çocukluk: "Bol Bol Sıkılmalarına İzin Veriyorum"

Çocuk yetiştirme tarzıyla takdir toplayan ünlü anne ikizlerini ekran bağımlılığından korumak adına oldukça kararlı bir tutum sergiliyor. Çocuklarına telefon vermediğini ve onları teknolojiden uzak tuttuğunu vurgulayan Kamal yaratıcılığın sıkılmaktan geçtiğine inanıyor. Çocukları "Anne sıkılıyorum" dediğinde onlara yardımcı olmak yerine bu durumu desteklediğini söyleyerek yalnızlığın ve boş zamanın insanın içindeki cevheri uyandırdığına olan inancını bir kez daha yineledi.

"Babamla Aramızdaki Bağ Hep Güçlü Kaldı"

Anne ve babası çok küçük yaştayken yolları ayrılan Doğa Rutkay Kamal Rutkay Aziz ile olan ilişkisindeki olgun tavrıyla dikkat çekti. Ünlü ebeveynlere sahip çocukların genelinde görülen "meslek babamı/annemi benden çaldı" düşüncesine kapılmadığını ifade eden Kamal babasını az görmesine rağmen ona hiçbir zaman öfke duymadığını söyledi.

Babasının tiyatro yoğunluğu nedeniyle kısıtlı zamanlarda görüşebildiklerini ancak aralarındaki sevgi bağının hep çok sağlam kaldığını anlatan oyuncu "Ona kafa tutmak veya kendimi kanıtlamak için bir yarışa hiç girmedim" diyerek babasına olan saygısını ve sevgisini dile getirdi.

Kerimcan Kamal İle Zıt Karakterlerin Uyumu

Eşi Kerimcan Kamal ile olan 15 yıllık birlikteliğini de değerlendiren Doğa Rutkay karakterlerinin tamamen zıt olduğunu esprili bir dille anlattı. Kendisini yerinde duramayan hareketli bir "labrador" cinsi köpeğe benzeten Kamal eşinin ise son derece vakur ve analitik olduğunu söyledi. Hayatının büyük bir kısmını kapı önündeki merdivende eşini bekleyerek geçirdiğini anlatan ünlü isim bu zıtlığın ilişkilerine kattığı dinamizmden de oldukça memnun görünüyor.