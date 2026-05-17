Fahriye Evcen Ve Murat Yıldırım Ekranı Yakacak

Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini dünyaya duyurmayı hedefleyen "Go Türkiye" projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adına NTC Medya tarafından hayata geçirilen iddialı yapım şimdiden magazin dünyasının ve televizyon sektörünün odağı haline geldi. Merakla beklenen projenin ismi ise "Turquoise Summer" olarak belirlendi. Türk sinemasının ve televizyon ekranlarının iki dev ismi Fahriye Evcen ile Murat Yıldırım bu uluslararası nitelikteki yapımda başrolleri paylaşıyor.

Bodrum Muhteşem Doğasıyla Bu Hikayeye Ev Sahipliği Yapıyor

Yeni sezonun en iddialı işleri arasında gösterilen dizinin çekimleri için efsane tatil beldesi Bodrum seçildi. Muhteşem doğası masmavi koyları ve tarihi dokusuyla büyüleyen Bodrum'da ilk sahne çekimleri için start verildi.

Usta yönetmen Semih Bağcı’nın vizyoner bakış açısıyla rejisini üstlendiği dizinin güçlü senaryosu ise edebiyat ve dizi dünyasının başarılı kalemi Kemal Hamamcıoğlu’nun imzasını taşıyor. Güçlü bir teknik kadroyla yola çıkan yapım sadece sürükleyici hikayesiyle değil ülkemizin büyüleyici manzara görselleriyle de adından söz ettirecek.

Güçlü Kadroda Dikkat Çeken İsimler

Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın başrolü paylaştığı bu dev prodüksiyona yan rollerde de birbirinden yetenekli ve popüler oyuncular destek veriyor. Ekranların asil ve sevilen yüzü Sedef Avcı, genç neslin başarılı temsilcilerinden Aslıhan Karalar ve karakter oyunculuğundaki başarısıyla bilinen Yılmaz Bayraktar kadroya güç katan isimler oldu. Projenin tanıtım fotoğrafları bile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Kaderinden Kaçan Su Ve Toprak’ın Kesişen Yolları

Yurdumuzun cennet köşelerini ve turizm potansiyelini estetik bir dille gözler önüne serecek olan bu özel dizide, karakterlerin derinlikli hikayesi ön plana çıkıyor. Fahriye Evcen, dizide geçmişinden ve kendi kaderinden kaçmaya çalışan "Su" karakterine hayat veriyor. Su’nun Bodrum’un büyüleyici atmosferindeki bu arayış dolu yolculuğu, Murat Yıldırım’ın canlandırdığı "Toprak" karakteriyle yollarının kesişmesiyle bambaşka bir boyut kazanıyor.

Dizide ayrıca Sedef Avcı "Derya", Aslıhan Karalar "Nil" ve Yılmaz Bayraktar da "Burak" karakterleriyle bu gizemli aşka yön veren figürler olarak izleyici karşısına çıkacak. Türkiye'nin tanıtım yüzü olacak bu kaliteli aşk öyküsü yakında izleyicinin beğenisine sunulacak.