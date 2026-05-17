Arda Turan'ın Yengesi Katre Turan’dan Sosyal Medyayı Sallayan Poz!

Ünlü fenomen Katre Turan dijital dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski milli futbolcu Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan ile yaptığı mutlu evlilikle magazin basınının da yakın markajında olan güzel fenomen kişisel hesabından yeni bir fotoğraf serisi yayınladı.

Mutlu Evlilik Minik Ayşe Elisa İle Taçlandı

Okan Turan ve Katre Turan çifti 2022 yılında gerçekleştirdikleri görkemli bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Evlilik hayatlarını magazin dünyasının kaotik ortamından uzakta kendi sessiz dünyalarında yaşamayı tercih eden ikili geçtiğimiz aylarda hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı.

Bebek beklediklerinin müjdesini sosyal medyadan veren çift ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Bu tatlı bekleyiş nihayet mutlu sonla bitti ve ikili 2 Ocak tarihinde minik kızları Ayşe Elisa’yı kucaklarına aldı. İlk defa ebeveynlik duygusunu tadan çiftin mutluluğu kızlarının doğumuyla beraber adeta katlanarak arttı. Doğumun ardından bebeği için geleneksel bir 40 mevlidi de organize etti ve bu özel anı takipçileriyle paylaştı.

İlk Anneler Günü Öncesi Duygusal İtiraf

Katre Turan kızı Ayşe Elisa ile çekilen siyah-beyaz bir fotoğrafı profiline ekleyerek takipçilerine içini döktü. Anneler Günü öncesinde hissettiği yoğun duyguları samimi ifadelerle dile getiren ünlü fenomen bu özel günün kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle aktardı:"Yarın ilk Anneler Günü'm. Şimdiden eski fotoğraflara bakıp duygulanmaya başladım."

Annelik serüveninin ilk adımlarında geçmiş anılara sığınan Turan'ın bu içten ve nostaljik paylaşımı özellikle anne olan takipçilerinden büyük bir destek gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına ünlü ismin ilk Anneler Günü'nü kutlayan tebrik mesajları yazıldı.

Lüks Araçtaki Şıklık Takipçilerden Tam Not Aldı

Duygusal paylaşımlarının yanı sıra günlük hayatından kesitler sunmayı da ihmal etmeyen Katre Turan son olarak lüks bir aracın içinde çekilen karesini yayınladı. Fotoğrafın altına "Arka koltuktan selamlar" notunu düşen güzel anne, kombini ve şıklığıyla adeta göz kamaştırdı. Doğal güzelliği ve tarzıyla modern bir anne imajı çizen Turan estetik stili sayesinde moda sever takipçilerinden tam not aldı.

Ayrıca kızıyla birlikte karşılıklı gülüştükleri eğlenceli anları da hikaye bölümüne ekleyen fenomenin keyifli halleri anne-kızın hayranlarını mest etti. Hem annelik heyecanını hem de sosyal medya kariyerini başarıyla yürüten Katre Turan sempatik tavırlarıyla dijital dünyanın en beğenilen anneleri arasında yer alıyor.