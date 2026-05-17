Gümüş Ayı'dan Sonra Cannes Sahnesi! Caner Cindoruk Fırtına Estiriyor

Caner Cindoruk uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda başrolünü üstlendiği "Kurtuluş" filmiyle Berlin Film Festivali’nde boy gösteren usta oyuncu festivalden prestijli Gümüş Ayı Ödülü ile dönerek tüm Türkiye’yi gururlandırmıştı. Başarılı aktör bu büyük zaferin ardından hız kesmeden rotasını dünya sinemasının kalbinin attığı bir diğer önemli merkez olan Cannes Film Festivali’ne çevirdi.

"Türkiye Invites You" Resepsiyonunda Parlayan Yıldız

Caner Cindoruk’un Cannes yolculuğu bu kez sadece kişisel bir festival ziyareti olmanın ötesinde çok önemli bir misyon barındırıyordu. Yakışıklı oyuncu bu dev organizasyona "Go Türkiye" markasının resmi yüzü olarak katılım sağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde düzenlenen "Türkiye Invites You" (Türkiye Seni Çağırıyor) adlı özel resepsiyonda yer alan ünlü aktör yabancı basının ve sinemacıların odak noktası oldu. Gecede ülkemizin kültürel ve turistik zenginliklerinin tanıtımına büyük destek veren usta oyuncu şıklığı ve sempatik tavırlarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Cannes Gecelerinin Ve Sahilin Tadını Çıkardı

Yoğun geçen resmi görüşmelerin ve resepsiyon programının yanı sıra Caner Cindoruk festival şehrinin büyüleyici atmosferini de ihmal etmedi. Fransız Riviera'sının eşsiz güzellikteki sahilinde gündüz saatlerinde keyifli yürüyüşler yapan ünlü oyuncu bol bol enerji depoladı.

Akşam saatlerinde ise Cannes'ın dünyaca ünlü seçkin davetlerine ve renkli gece hayatına dahil olan Cindoruk festivalin tadını doyasıya çıkardı. Sosyal medyada da takipçileri tarafından yakından izlenen bu anlar aktörün hayran kitlesinden binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Yoğun Temponun Ardından İstanbul’a Dönüş

Cannes Film Festivali kapsamındaki tüm prestijli etkinlikleri ve ülkeyi gururlandıran diplomatik görevlerini başarıyla tamamlayan Caner Cindoruk bu akşam saatlerinde İstanbul’a geri döndü. Havalimanında yorgun ama bir o kadar da mutlu görünen başarılı jön ayağının tozuyla yeni projeleri için çalışmalarına devam edecek. Hem Berlin'de kazandığı tarihi ödülle hem de Cannes'da üstlendiği bu önemli tanıtım elçiliği göreviyle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Cindoruk Türk sinemasını dünyada en üst seviyeye taşıma hedefine emin adımlarla ilerliyor.