Kadro Adeta Şampiyonlar Ligi! "Eve Giden Yol" Oyuncuları Sosyal Medyayı Salladı

Dijital yayın platformu Netflix için hazırlıkları büyük bir gizlilikle yürütülen yeni prestij projesi "Eve Giden Yol" dizi sektöründe taşları yerinden oynatacak bir oyuncu kadrosuyla geliyor. Ay Yapım imzasılı yapım şimdiden televizyon ve magazin dünyasının en çok konuşulan işleri arasına girdi. Yönetmen koltuğunda usta isim Onur Saylak’ın oturacağı dizinin senaryosunu ise güçlü kalem Sevgi Yılmaz kaleme alıyor. Toplamda 8 bölümden oluşacak olan ve yerli "Lost" formatında çekilecek olan dizi gizemli bir trafik kazasının ardından yaşanan sıra dışı olayları merkezine alacak.

Sete Çıkış Tarihi Belli Oldu: Mekan Terk Edilmiş Bir Köy!

Merakla beklenen gizem ve gerilim odaklı dizinin çekim takvimi netleşti. Ekip tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2 Haziran tarihinde ilk sahne için sete çıkacak. Hikayenin doğasına uygun olarak ürpertici ve gizemli bir atmosfer yaratmak isteyen yapım şirketi çekim mekanı olarak terk edilmiş bir köyü seçti.

Bu ıssız ve büyüleyici mekanda geçecek olan hikayede Aras Bulut İynemli "Kemal" karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak. Ekranların en özgün aktrislerinden Nilperi Şahinkaya ise "Şebnem" rolüyle bu gizemli yolculuktaki yerini alacak.

Efsane Dizi "Çukur"un Yıldızları Yeniden Bir Arada

Yeni projenin en büyük sürprizlerinden biri de Türk televizyon tarihine damga vuran "Çukur" dizisinin unutulmaz oyuncularını yeniden bir araya getirmesi oldu. Döneminin fenomen yapımında birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile başarılı aktör Alper Çankaya uzun bir aradan sonra "Eve Giden Yol" projesi sayesinde yeniden aynı seti paylaşacak. Bu nostaljik ve güçlü buluşma iki oyuncunun hayranları arasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Kadroya Güç Katan 4 Yeni İsim

Dizinin gizemli dünyasını şekillendirecek diğer önemli rollerin sahipleri de netlik kazandı. Başarılı performanslarıyla tanınan Halil Babür dizide "Erdil" karakterine hayat verecek. Ekran ömrünü tamamlayan "Kıskanmak" dizisinin final yapmasının ardından boşa çıkan usta oyuncu Sennur Nogaylar ise bu yeni macerada "Nilgün" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İki sezondur "Uzak Şehir" dizisinde fırtınalar estiren ve yakın zamanda ekibe veda edecek olan Alper Çankaya, ilginç bir tesadüfle bu dizide de "Şahin" adındaki bir karakteri canlandıracak. Kadroya dahil olan son flaş isim ise "Orhan" rolüyle izleyeceğimiz yetenekli oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan oldu. Bu güçlü kadro haziran ayında izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir gizemin kapısını aralayacak.