Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş’tan Gelir Rekoru: Aylık Kazancı 1 Milyon TL’yi Geçti!

Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu’nun programına katılan ve ünlü ilahiyatçının oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği akım videosuyla bir gecede yıldızı parlayan Fatma Soydaş, sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinden biri haline geldi. Kısa sürede fenomen olan Soydaş, dijital platformlardaki gelir kapılarını sonuna kadar açtı.

Instagram Abonelik Sistemiyle Rekora Koşuyor

Takipçi sayısındaki devasa artışı ticari bir başarıya dönüştüren Fatma Soydaş, Instagram’ın "Abonelik" sistemini aktif hale getirdi. Sadece iki günde bu sistem üzerinden 560 bin TL kazanarak rekor kıran fenomen, son üç günde abone sayısını hızla artırmaya devam etti. 6 bin yeni ücretli abonenin daha eklenmesiyle toplamda 18 bin 100 ücretli aboneye ulaştı.

Aylık Geliri 1 Milyon TL'yi Aştı

Sosyal medya stratejisiyle dudak uçuklatan rakamlara ulaşan Soydaş’ın gelir tablosu şu şekilde güncellendi:

Üç Gün Önceki Gelir: 648.000 TL

Güncel Aylık Gelir: 1.044.000 TL

Yeni Abone Artışı: 3 günde 6.000 kişi

TikTok’ta 42 Dakikada Servet Kazandı

Fatma Soydaş’ın tek gelir kaynağı Instagram değil. Geçtiğimiz günlerde TikTok üzerinden açtığı canlı yayında da büyük bir ilgiyle karşılaşan fenomen, sadece 42 dakika içerisinde 323 bin TL değerinde hediye toplayarak magazin gündemine oturdu. Said Hatipoğlu ile olan videosuyla başlayan bu popülerlik dalgası, genç fenomeni Türkiye'nin en çok kazanan içerik üreticileri arasına soktu.