Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor: "Ayak Resmi Olsa Anlardım"

Sarp Apak'tan şoke eden güzellik itirafı! Bir yıl boyunca yüzüne topuk kremi süren ünlü oyuncu, "44 yaşındayım, hiç çatlağım yok" dedi.

Yayın Tarihi : 29-04-2026 17:04

Ekranların sevilen ismi Sarp Apak, katıldığı bir programda yaptığı güzellik itirafıyla sosyal medyayı kahkahaya boğdu. Yıllardır değişmeyen genç görünümü ve pürüzsüz cildiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun, bakım sırrının arkasından çıkan "ekonomik" gerçek herkesi şoke etti.

"Bir Yıl Boyunca Yüzüme Sürdüm"

Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Kavak Yelleri gibi unutulmaz projelerin yıldızı Sarp Apak, eşi Bengi Apak’ın evdeki bir kremini "iyi geliyor" diyerek tam bir yıl boyunca yüzüne sürdüğünü itiraf etti. Oyuncu arkadaşı Alper Kul’un konuyu açması üzerine olayın perde arkasını anlatan Apak, şu ifadeleri kullandı:

“Bengi’nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm.”

Gerçek Bitince Ortaya Çıktı: "Bu Benim Topuk Kremim!"

Kullandığı ürünün aslında ne olduğunu krem bitene kadar anlamayan Apak, eşinin uyarısıyla gerçeği öğrenmiş. Yaşadığı şaşkınlığı eğlenceli bir dille anlatan oyuncu:

“Bir gün Bengi ‘Bu bitmiş’ dedi. Sonra ‘Bu ne biliyor musun?’ diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. ‘Bu benim topuk kremim’ dedi. Ayak resmi olsa anlardım ama yoktu!” sözleriyle stüdyodakileri kırdı geçirdi.

"44 Yaşındayım, Hiç Çatlağım Yok!"

Hatalı kullanımına rağmen sonuçtan oldukça memnun görünen 44 yaşındaki Sarp Apak, durumu bir "buluş" olarak niteledi. "Cildimde hiç çatlak yok!" diyerek topuk kreminin nemlendirici gücüne dikkat çeken ünlü isim, “Garibanlığın bir yırtıcılığı vardır; uygun kremlere şans verin” diyerek ekonomik bakım tavsiyesinde bulunmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu itiraf, "Sarp Apak usulü cilt bakımı" yorumlarıyla binlerce kez paylaşıldı.

