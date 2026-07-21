Sosyal Medya Bu Benzerliği Konuşuyor! Ava Yaman'ın İkizini Bulan Akım Paylaşımı Viral Oldu!

Sosyal medyanın hızla yayılan ve en çok etkileşim alan içeriklerinden biri olan ünlülere benzeme akımı TikTok ve Instagram'da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kullanıcıların kendilerini benzedikleri ünlü isimlerle kıyasladığı bu eğlenceli akıma son katılan genç bir kadının videosu ise dijital dünyayı adeta ikiye böldü.

Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Eleni karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız Ava Yaman'a olan inanılmaz benzerliğiyle video çeken kullanıcı sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu.

Akımın Asıl Sahibi Geldi Paylaşımına Yorum Yağmuru!

Akıma biraz geç kaldığını belirten TikTok kullanıcısı "Akımın asıl sahibi geldi" notuyla paylaştığı videoda Ava Yaman ile olan yan yana görüntülerini paylaştı. Yüz hatları, bakışları ve mimikleriyle genç oyuncunun adeta ikizi gibi duran ismi gören takipçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Kopyası Gibi!"

Bir genç, Ava Yaman olan benzerliğini paylaştı.



"Akımın asıl sahibi geldi." pic.twitter.com/bNnqrt890v — Populicc (@populicc) July 21, 2026

Videonun altına kısa sürede binlerce yorum yağarken kullanıcılar "Dizide dublörü olarak oynasa kimse fark etmez", "Ava Yaman bile kendine bu kadar benzemiyordur", "Akım burada biter" gibi mesajlarla şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Son dönemin en popüler ekran yüzlerinden biri olan Ava Yaman'a olan bu çarpıcı benzerlik viral videolar listesinde ilk sıraya yerleşerek haftanın en çok konuşulan sosyal medya olaylarından biri haline geldi.