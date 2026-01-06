Sorular Yanıtsız Kaldı: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çiftinden Paris Sonrası İlk Kareler.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Paris tatilinden döndü! İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çiftin rötar nedeniyle bitkin halleri dikkat çekti. İşte Paris dönüşü ilk açıklamalar...

Yayın Tarihi : 06-01-2026 12:28

2026 yılını aşkın ve romantizmin şehri Paris’te karşılayan ünlü çift Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, tatillerini noktalayarak yurda döndü. Ancak ikilinin İstanbul Havalimanı’ndaki görüntüleri, tatil neşesinden ziyade yorgunluk doluydu.

Rötar Mağduru Oldular

İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıyan çiftin bitkin halleri dikkatlerden kaçmadı. Paris dönüşü büyük bir aksilikle karşılaştıklarını belirten ikili, uçaklarının rötar yapması nedeniyle yolculuğun beklediklerinden çok daha uzun sürdüğünü ifade etti.

"Çok Yorgunuz"

Her zaman enerjik ve güler yüzlü görmeye alıştığımız Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, bu kez basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Yorgunlukları yüzlerinden okunan aşıklar, kendilerini bekleyen sorulara sadece kısa bir yanıt verdi:

"Çok yorgunuz, teşekkür ederiz."

Tatil Bitti, Mesai Başlıyor

Paris’in tadını çıkaran çift, hızlıca iş takvimlerine geri dönecek. Serenay Sarıkaya’nın yeni dijital projesi ve Mert Demir’in Ocak ayı konser takvimi öncesi bu kısa kaçamağın, yoğun iş temposu öncesi moral depolama amacı taşıdığı biliniyor.

