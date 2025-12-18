"Sorman Bile Ayıp": Afra Saraçoğlu Set Arkası Sorusuyla Şoke Oldu!

Oyuncu Afra Saraçoğlu, katıldığı programda sorulan "Kötü kokan partnerin oldu mu?" sorusuna sert tepki gösterdi: "Bunu sorman bile çok ayıp!" İşte gündem olan o anlar.

Yayın Tarihi : 18-12-2025 11:01

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla milyonların sevgisini kazanan ve şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı A.B.İ. dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, katıldığı bir programda şoke eden bir soruyla karşılaştı. Güzel oyuncu, meslektaşlarını zan altında bırakacak soruya verdiği net yanıtla sosyal medyada takdir topladı.

"Kötü Kokan Partnerin Oldu Mu?"

Katıldığı yayında sunucunun özel hayat ve set ortamına dair sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, hiç beklemediği bir soruyla karşılaştı. Sunucunun; "Şu ana kadarki dizi ve film partnerlerinden 'çok kötü kokuyordu' dediğin oldu mu?" sorusu üzerine ortam bir anda gerildi.

"Tabii ki Cevap Veremem"

Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Afra Saraçoğlu, nezaketini koruyarak sunucuya şu tepkiyi verdi:

"Bu çok ayıp bir şey ya. Sorman bile çok ayıp, tabii ki cevap veremem ya!"

Dedikoduların Önünü Kesti

Verdiği tepkinin ardından yanlış anlaşılmak ve birilerini töhmet altında bırakmak istemeyen başarılı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi şey diyecekler; 'hımm vardı yani'. Yoktu."

Bu hamlesiyle hem meslektaşlarını koruyan hem de sunucunun "magazinel tuzak" sorusunu savuşturan Saraçoğlu, sosyal medya kullanıcılarından "Asil tavır" yorumları aldı.

