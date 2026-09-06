Şoray Uzun'dan Sitem Dolu Serhat Kılıç Açıklaması

Oyuncu Serhat Kılıç’ın vefatının ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen meslektaşı Şoray Uzun kamuoyuna yansıyan asılsız iddialara sert sözlerle karşı çıktı. Yakın arkadaşının kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan Uzun adli makamların incelemeleri tamamlanmadan ortaya atılan spekülasyonların mesleki etik ve vicdanla bağdaşmadığını vurguladı.

"Varsayımları Gerçek Gibi Sunmak Ahlaki Değil"

Adli Tıp Kurumu binası önünde basın mensuplarının karşısına geçen Şoray Uzun ölüm sebebine ilişkin ortaya atılan söylentilere tepki gösterdi. Dostunun kaybıyla büyük bir sarsıntı geçirdiklerini belirten ünlü sunucu ve oyuncu resmi makamlar kesin bulguları yayımlamadan üretilen senaryoları eleştirdi. Vefatın arkasındaki nedenin henüz resmiyet kazanmadığını hatırlatan Uzun, "Şu an ölüm nedenini bilmiyoruz. Sadece varsayımlar üzerinden konuşabiliriz. Ancak varsayımları gerçekmiş gibi sunmak hiçbir etik değerle bağdaşmıyor. Bekleyeceğiz ve resmi açıklama yapılacaktır" diyerek sağduyu çağrısında bulundu.

"Bilgi Kirliliği Merhumun Hatırasına Saygısızlık"

İnternet ortamında ve sosyal medya ağlarında denetimsizce yayılan spekülatif paylaşımlara dikkat çeken Uzun bu durumun vefat eden sanatçının anısına zarar verdiğini belirtti. Bir insanın evinde yaşamını yitirmesinin hukuki prosedürleri beraberinde getirdiğini anlatan tecrübeli sanatçı yasal tahkikat sonuçlanmadan fikir beyan edilmesini kınadı. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini savunan oyuncu, "Bir süreç tamamlanmadan ve resmi ağızdan açıklama yapılmadan fikir paylaşılmamasını rica ediyorum. Bilgi kirliliği yaratmamak ve merhumun hatırasına saygısızlık etmemek gerekiyor" sözleriyle sınırları çizdi.

Sevdiklerinizi Ertelemeyin Çağrısı ve Ankara Kararı

Kılıç'ın sahneye değer katan çok yönlü ve kıymetli bir aktör olduğunu ifade eden Uzun hayatın kısalığına değinerek herkesi sevdikleriyle bağ kurmaya davet etti. Yaklaşık iki yıldır meslektaşıyla görüşme fırsatı bulamadığını anlatırken duygulanan sanatçı ölümün aniliği karşısında buluşmaların ertelenmemesi gerektiğini aktardı. Sevenlerin birbirini ötelemeden araması gerektiğini kaydeden Uzun, Kılıç'ın naaşının Ankara'dan gelecek ailesine teslim edileceğini ve defin kararının aile tarafından verileceğini ekleyerek sanat camiasına başsağlığı diledi.