Başrolünde Tamer Levent'in Olduğu Karadeniz Güzeli Sete Çıktı

Yönetmen Sinan Biçici'nin yeni sinema filmi Karadeniz Güzeli'nin çekimleri Rize'de başladı. Başroldeki usta isimler okuma provasının ardından sete indi.

Başrolünde Tamer Levent'in Olduğu Karadeniz Güzeli Sete Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 12:12

Karadeniz'in köklü kültürünü, kendine has mizah anlayışını ve insan ilişkilerini beyaz perdeye aktarmayı hedefleyen "Karadeniz Güzeli" adlı sinema filminin çekim maratonu başladı. Hafta içinde İstanbul'da düzenlenen okuma provasında bir araya gelerek senaryo üzerine çalışan yapım ekibi ön hazırlıklarını tamamlayarak ilk sahneler için sete çıktı. Seyfi Şahin'in kurucusu olduğu Safe Medya etiketiyle hayata geçen proje samimi bir Karadeniz anlatısını beyaz perde izleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Kamera Arkasında Sinan Biçici İmzası

Filmin senaryosunu kaleme alan Sinan Biçici aynı zamanda projenin yönetmenliğini üstleniyor. Doğal mekanların görsel zenginliğini perdeye yansıtmayı amaçlayan yapıma görüntü yönetmeni koltuğundaki Vedat Dikmetaş eşlik ediyor. Yapım ekibi çekimlerin başlangıç durağı olarak bölgenin coğrafi dokusuna ev sahipliği yapan Rize'yi belirledi. Şehrin yaylalarında ve kıyı kasabalarında kurulacak setlerle filmin görsel atmosferi inşa edilecek.

Güzellik Yarışmasının Çevresinde Gelişen Mizah

Yapım bir Karadeniz kasabasında organize edilen sıra dışı bir güzellik yarışmasını olay örgüsünün merkezine yerleştiriyor. Kasaba sakinlerinin yarışma telaşıyla biçimlenen hikaye estetik ve güzellik kavramlarını yerel değerler üzerinden ele alıyor. Senaryo gerçek güzelliğin yalnızca dış görünüşte ya da uzaklarda aranmaması gerektiğini vurguluyor. Anlatı insanın kendi doğup büyüdüğü topraklarda, sıcak tebessümünde, komşuluk bağlarında ve kültürel köklerinde saklı duran samimiyeti seyirciye eğlenceli bir dille aktarıyor.

Tecrübeli ve Genç İsimler Aynı Kadroda

Projede usta aktör Tamer Levent ile tecrübeli oyuncu Hüseyin Avni Danyal ana karakterlere yön veriyor. Genç kuşağın tanınan yüzlerinden Burak Serdar Şanal ile başarılı oyuncu Merve Çağıran hikayenin temposunu artırıyor. Çekirdek kadroda yer alan Ceyhun Fersoy ise canlandıracağı tiplemeyle senaryonun komedi dozunu destekliyor.

Geniş bir oyuncu kadrosunu buluşturan yapımda Adem Yılmaz, Umut Açabuğa ve Eren Pekgöz kasaba atmosferini zenginleştiriyor. Ayrıca Yasemin Akyüz, Anastassia Geptina, Cem Sultan Karabulut, Aylin Gül Biçici, Cansu Dinçer ve Banu Karagöz de canlandırdıkları karakterlerle bu neşeli kasaba serüvenine eşlik ediyor.

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