Serhat Kılıç'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu: Ünlü İsimler Ne Dedi?

İstanbul Kağıthane'deki ikametgahında yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Serhat Kılıç'ın vefatı kültür ve sanat camiasında derin bir şok yarattı. 51 yaşında hayata gözlerini yuman usta aktörün ani kaybı üzerine çalışma arkadaşları, sahne partnerleri ve dostları sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini paylaştı.

Set Arkadaşlarından Unutulmaz Hatıralar

Uzun soluklu projelerde merhum aktörle aynı seti paylaşan isimler sanatçının geride bıraktığı derin izleri dile getirdi. Birlikte geçirdikleri 10 yıllık set mesaisini hatırlatan Şoray Uzun, Kılıç ile güldükleri, tartıştıkları ve sabahladıkları anları andı. Uzun, karşılıklı sahnelerde partnerini hayranlıkla izlerken bazen repliklerini dahi unuttuğunu kaydetti. Çekimlerde unutulmaz tiplemelere imza atan Ceyhun Fersoy merhum sanatçıyı hafızalara kazınan rolüne ithafen "Ergün Plak abi" sözleriyle selamlayarak ortak anılarını hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Genç yaşta usta isimle kamera karşısına geçen Tolga Sarıtaş ise aynı sahneyi paylaşmanın büyük bir şans olduğunu bildiğini ancak bu ani ve erken ayrılığın derin hüznünü taşıdığını açıkladı.

Başkent Yılları ve Öğrencilik Dönemi

Kılıç'ın tiyatro eğitimine başladığı Ankara yılları da meslektaşlarının hatıralarında geniş yer buldu. Sanatçının okul günlerine değinen Şahan Gökbakar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden üst dönem bir abilerini kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade etti. Ankara'daki öğrencilik günlerinden bu yana Kılıç'ı tanıdığını anlatan Sinan Albayrak sabah saatlerinde kendisine geçmiş olsun iletisi gönderdiğini fakat sanatçının o anlarda çoktan aralarından ayrıldığını öğrendiğini aktardı. Gençlik yıllarının samimi anlarını paylaşan Veda Yurtsever Ankara sofralarında paylaştıkları taklitleri ve kahkahaları anarak cenazenin peşine düşmüş olmanın yarattığı çaresizliği "Serji çok saçma be" sözleriyle özetledi.

Usta İsimlerin Hüzün Dolu Satırları

Tiyatro sahnelerinin tecrübeli yıldızları da Kılıç'ın mesleki yeteneğini öne çıkaran veda notları yayımladı. Sanatçının beklenmedik vedasını değerlendiren Demet Evgar kendisini daima mesleğine ve yaşama duyduğu güçlü iştahla hatırlayacağını vurguladı. Haberi büyük bir üzüntüyle karşıladığını bildiren Demet Akbağ sevenlerine ve yakınlarına sabır dileğinde bulundu. Kılıç'ın en verimli çağında aralarından ayrıldığına işaret eden Ayşegül Aldinç sanatçının sağlam dostluğunu ve başarılarını anarak vefata inanmakta güçlük çektiğini yazdı. Sahne dünyasının deneyimli ismi Yıldıray Şahinler ise tiyatro sektörünün Kılıç'a çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek neşe kaynağı bir yol arkadaşını yitirdiklerini belirtti.

"Yeri Dolmayacak Bir Değer"

Sanatçının çok yönlü kimliği farklı kuşaklardan oyuncuların mesajlarına yansıdı. Derin bir keder yaşadığını aktaran Sinan Tuzcu, dostuna "Perişan ettin bizi kardeşim" sözleriyle seslendi. Kılıç'ın sahnedeki üretkenliğine dikkat çeken Pelin Akil, kendisini "müthiş bir kalp ve dev bir yetenek" olarak tarif etti. Ani haber karşısında şaşkınlık yaşayan Burak Deniz, duygularını "Canım Serhat abi, ne diyeceğimi bilemiyorum, şoktayım" diyerek ifade etti. Merhum aktörün enerjisini ve gülümseyen yüzünü öne çıkaran Görkem Sevindik üzüntüsünü aktarırken Behzat Uygur ise sanatçıyla sadece bir kez telefonda konuştuğunu ancak o kısa görüşmede dahi Kılıç'ın ne kadar beyefendi ve yetenekli bir oyuncu olduğunu açıkça gördüğünü sözlerine ekledi.